Berlin – Die Spitzen von CDU, CSU und SPD wollen nach dem erfolgreichen Abschluss der Sondierungsgespräche Verhandlungen über die Bildung einer Großen Koalition aufnehmen. SPD-Chef Martin Schulz kündigte am Freitag an, er wolle auf dem Sonderparteitag seiner Partei am 21. Jänner um ein Mandat dafür bitten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte, sie wolle Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer „stabilen Regierung“ führen. CSU-Chef Horst Seehofer zeigt sich mit dem Sondierungsergebnis „hochzufrieden“. Die CSU-Vertreter in den Gesprächen hätten das Ergebnis einstimmig gebilligt, sagte Seehofer in Berlin. Der Parteivorstand werde am Montag darüber befinden, ein Parteitag sei nicht nötig. Eine neue Regierung solle nach Möglichkeit noch vor Ostern stehen.

28 Seiten stark ist das Papier, das den Startschuss für Koalitionsverhandlungen geben soll. Darin enthalten sind etliche Punkte – angefangen vom Streitthema Migration bis hin zum Wohnbau und Glyphosat.

Zuwanderung soll begrenzt werden

Die Spitzen von CDU/CSU und SPD wollen dafür sorgen, dass die Zuwanderung von Flüchtlingen nach Deutschland die Zahl von 180.000 bis 220.000 Menschen pro Jahr nicht überschreitet. Das geht aus dem Ergebnispapier hervor.

Union und SPD wollen aber auch den Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz mit Einschränkungen wieder zulassen. Pro Monat soll eintausend Menschen der Nachzug nach Deutschland gewährt werden, wie es in Entwurf des Ergebnispapiers der Sondierungsgespräche heißt. Der Familiennachzug für subsidiär Geschützte, der noch bis Mitte März ausgesetzt ist, war einer der Knackpunkte bei den Sondierungsverhandlungen.

Steuern sollen nicht erhöht werden

Union und SPD wollen keine Steuern erhöhen. „Wir werden die Steuerbelastung der Bürger nicht erhöhen“, heißt es. Der Solidaritätszuschlag solle schrittweise abgeschafft werden, in dieser Legislaturperiode sollen rund 90 Prozent der Soli-Zahler vollständig davon entlastet werden.

Das Rentenniveau soll bis 2025 auf dem derzeitigem Niveau von 48 Prozent gehalten werden. Dafür solle die Rentenformel geändert werden. Die Stabilisierung des Rentenniveaus war eine wichtige Forderung der SPD.

Zudem wollen die drei Parteien das Kooperationsverbot in der Bildungsfinanzierung vollständig abschaffen. Das Kindergeld soll zudem erhöht werden. Für Langzeitarbeitslose soll es einen öffentlich geförderten Arbeitsmarkt geben. Zudem soll der europäische Mindestlohn umgesetzt werden.

Glyphosat-Einsatz vor dem Aus?

Die Sondierer wollen weiters den Einsatz des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat drastisch reduzieren. Nach dem Sondierungspapier soll der Einsatz der Chemikalie in der Landwirtschaft deutlich eingeschränkt werden. Ziel sei es, die Verwendung von Glyphosat grundsätzlich zu beenden.

Glyphosat wird für das Insektensterben und den Rückgang der Artenvielfalt in der Natur verantwortlich gemacht. Nach einer Studie der Weltgesundheitsorganisation ist die Chemikalie wahrscheinlich auch krebserregend. Untersuchungen von europäischen Lebensmittelsicherheits- und Chemiebehörden sowie aus Kanada und Japan bestätigen diesen Verdacht nicht. Der Wirkstoff wird seit 40 Jahren massenhaft auf Feldern eingesetzt.

Eurozone soll umfassend gestützt werden

Union und SPD einigte sich in ihren Sondierungsgesprächen auf umfassende Reformen in der EU und der Eurozone. „Wir wollen die EU finanziell stärken, damit sie ihre Aufgaben besser wahrnehmen kann“, heißt es. CDU, CSU und SPD sind dafür bereit, dass Deutschland mehr Geld in den EU-Haushalt zahlt.

Dies wird wahrscheinlich schon durch den britischen EU-Austritt nötig. Bei den Sondierungen einigten sich die Parteien auch darauf, die Eurozone besser abzusichern. Dies könnte Ausgangspunkt für einen künftigen Investivhaushalt für die Eurozone sein. Man wolle die Eurozone auf jeden Fall „nachhaltig stärken und reformieren“. Risiko und Haftungsverantwortung müssten aber in einer Hand bleiben. Zugleich wird aber die nötige Solidarität in der EU betont.

Damit bekennen sich die drei Parteien einerseits zu einem Voranschreiten in der Eurozone. Andererseits vermeiden sie eine Festlegung, ob ein solcher neuer Fonds Teil des EU-Haushalts, wie dies die EU-Kommission vorschlägt – oder aber ein gesondertes Eurozonen-Budget sein soll, wie es der französische Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagen hat.

Kohleausstieg bis Ende 2018

Union und SPD wollen bis zum Ende des Jahres einen Zeitplan für den Kohleausstieg festlegen. Ein entsprechende Kommission solle dies vorbereiten und damit sicherstellen, dass der Energiesektor seine Klimaziele für 2030 erreiche. Ebenso solle im Bau-und im Verkehrssektor vorgegangen werden.

Die Lücke zum Klimaziel für 2020 solle soweit wie möglich geschlossen werden. Damit räumen die Verhandler indirekt ein, dass eine Reduzierung der Klimagase um 40 Prozent bis dahin nicht mehr zu erreichen ist.

Die Erneuerbaren Energien sollen stärker ausgebaut werden. Bis 2030 sollen sie ihm Stromsektor einen Anteil von rund 65 Prozent erreichen. Bisher waren für 2035 nur 55 bis 60 Prozent vorgesehen. Dafür sollten mit einer Sonderausschreibung je vier Gigawatt Windenergie an Land und Photovoltaik sowie ein Offshore-Windenergiebeitrag zugebaut werden. Umgesetzt werden soll dies 2019 und 2020.

1,5 Millionen neue Wohnungen geplant

Um die Wohnungsnot gerade in Ballungsräumen zu beheben, peilen Union und SPD in den nächsten vier Jahren den Bau von 1,5 Millionen Wohnungen an. „Wir schaffen steuerliche Anreize für den freifinanzierten Wohnungsbau“, heißt es unter anderem im Sondierungspapier der Partner. Zuletzt wurden nur rund 280.000 Wohnungen im Jahr gebaut.

Zudem werde die Eigentumsbildung für Familien finanziell unterstützt. Ferner solle unter anderem die Gewinnung von Feldern von Bauern als Bauland steuerlich erleichtert werden, bundeseigene Grundstücke sollten den Kommunen zu vergünstigten Konditionen überlassen werden. Nach einer verfassungsrechtlichen Prüfung solle es zudem Ländern möglich sein, Freibeträge bei der Grunderwerbssteuer einzuräumen.

Um den Mietpreis-Anstieg zu dämpfen, werde die Modernisierungsumlage auf die Mieter auch mit Blick auf die gesunkenen Zinsen gesenkt. Zudem sollten die Mietspiegel als Grundlage für die Mietpreisbindung modernisiert werden. Das Wohngeld soll angepasst werden. (TT.com/APA/dpa/Reuters)