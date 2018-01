Aus Rom: Christian Jentsch

Rom – Bei der Ankunft in Rom regnete es in Strömen. Doch die zweite Auslandsreise der von der FPÖ nominierten Außenministerin Karin Kneissl sollte in erster Linie dazu dienen, die zuletzt aufgezogenen Wolken in den Beziehungen zwischen Wien und Rom wieder zu vertreiben. Auflockerungsübungen gab es zunächst im Etruskermuseum in der Villa Giulia.

Das von der schwarz-blauen Bundesregierung festgeschriebene Vorhaben, den deutsch- und ladinischsprachigen Südtirolern eine Doppelstaatsbürgerschaft anzubieten, sorgte in Rom zuletzt für Verstimmung, auch wenn das Thema in Wahlkampfzeiten – am 4. März wird in Italien ein neues Parlament gewählt – nur ein Randthema ist. ­Kneissl will als Außenministerin jedenfalls kein Porzellan zerschlagen. „Wir werden keine unilateralen Schritte setzen. Das Thema kann nur im Gleichklang zwischen Wien, Rom und Bozen angegangen werden“, erklärte Kneissl gestern in Rom vor dem Treffen mit ihrem italienischen Amtskollegen Angelino Alfano im italienischen Außenministerium. Und auch die Frage, wer von den Südtirolern die österreichische Staatsbürgerschaft erwerben könnte, müsse erst von Experten in Kommissionen geklärt werden.

In dem betont freundschaftlichen Gespräch mit Alfano waren die Verstimmungen der vergangenen Wochen kein Thema. Alfano gab sich betont gelassen, „mir hat bereits Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) versichert, dass Österreich die gute Zusammenarbeit respektieren und keine selbstständigen Schritte ohne Absprache mit uns setzen wird“.

Aber nicht nur bei der Doppelstaatsbürgerschaft für Südtiroler wollte Kneissl die Wogen glätten, die offenbar gar nicht so hoch gingen. Schließlich lobte auch Alfano das „sehr positive und offene Gespräch“ mit Kneissl und zeigte sich zuversichtlich, dass die guten Beziehungen zwischen Italien und Österreich noch weiter verbessert werden können.

In der Flüchtlingspolitik gingen Rom und Wien in den vergangenen Wochen verschiedene Wege. Während Italiens Regierungschef Paolo Gentiloni bei der Umverteilung der Flüchtlinge innerhalb der EU auf Solidarität pocht und die verpflichtende Quote als „Minimum“ bezeichnete, sprach Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Sachen EU-Flüchtlingsumverteilung mit festen Quoten jüngst von einem „Irrweg“. Und Österreich ist noch weit davon entfernt, bei der Aufnahme von in Griechenland und Italien angekommenen Flüchtlingen die 2015 von den EU-Innenministern beschlossene Quote zu erfüllen. 2000 Flüchtlinge müsste Österreich insgesamt aus dem Relocation-Programm aufnehmen, bisher waren es erst 17.

Für Kneissl ist der Umgang mit der illegalen Migration in Europa jedenfalls ein Schlüsselthema für die Zukunft der EU. „Derzeit werden nur Probleme gemanagt“, sagte Kneissl im Gespräch in Rom. Und: „Nicht unbedingt die Schutzbedürftigsten, sondern die Stärksten schaffen derzeit die Flucht nach Europa“, so Kneissl. Alfano hofft weiter auf europäische Lösungen. Italien wartet seit Jahren vergeblich auf eine Entlastung durch die Übernahme von Flüchtlingen.