Calais – Zwei Tage nach den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Migranten im nordfranzösischen Calais schweben vier Menschen noch immer in Lebensgefahr. Das sagte ein Sprecher der örtlichen Präfektur am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Bei den bisher schwersten Zusammenstößen zwischen afrikanischen und afghanischen Migranten in der Hafenstadt waren am Donnerstag rund 20 Menschen verletzt worden, mehrere von ihnen erlitten Schusswunden. Das Innenministerium hatte mitgeteilt, dass vermutlich ein Afghane auf eine Gruppe Eritreer geschossen habe. Nach ihm wird gesucht. Wie es zu den Auseinandersetzungen kam, ist noch unklar. (dpa)