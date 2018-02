Berlin – Teilnehmer der Koalitionsverhandlungen von Union und SPD rechnen damit, dass die große Runde zur abschließenden Besprechung erst am Mittwochmorgen zusammenkommt. Der deutsche Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) sagte, die rund 90-köpfige Runde werde am Mittwochmorgen tagen. Auch ein SPD-Vertreter geht „definitiv“ davon aus, dass die Abschlussberatung am Morgen stattfindet.

Aus Verhandlungskreisen hieß es, dass nur noch die Runde der 15 Spitzenvertreter verhandle. Demnach wird damit gerechnet, dass sich die Gespräche bis tief in die Nacht ziehen. Die weiteren Mitglieder der Delegationen von CDU, CSU und SPD sollen sich auf Abruf bereit halten.

Eigentlich war Sonntag das Ziel

Union und SPD beraten seit Dienstagmorgen in der CDU-Zentrale in Berlin. Zuvor hatten die Verhandler erklärt, dies sei die letzte Verhandlungsrunde, nachdem ursprünglich ein Abschluss bereits am Sonntag das Ziel gewesen war.

„Wir sind auf gutem Weg aber noch nicht am Ende“, berichtete Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). „Der Fortschritt ist eine Schnecke“, sagte SPD-Vizechef Ralf Stegner. Wie mehrere andere Vertreter von CDU, CSU und SPD verließen sie am späten Abend das Konrad-Adenauer-Haus der CDU. (APA/AFP)