Wien – EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger führte gestern in Wien mit der Bundesregierung erste Gespräche über das anstehende EU-Budget. Nach dem EU-Austritt Großbritanniens werden rund 14 Milliarden Euro fehlen, die es zu kompensieren gilt. Oettinger kündigte deshalb Budgetkürzungen an, will aber auch von EU-Staaten höhere Beiträge.

„Wo es um Geld geht, gibt’s auch Streit“, sagte Oettinger, der Wien besuchte, um die „Erwartungen, Prioritäten und roten Linien“ der Bundesregierung kennen zu lernen. Diese stellte Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) klar: „Wenn die EU kleiner wird, kann es nicht sein, dass das Budget größer wird“, sagte er und forderte Engagement seitens der EU, „Einsparungspotenzial“ zu erkennen. Die EU solle „weniger, aber effizienter“ werden und sich in „weniger wichtigen Dingen zurücknehmen“. Auch Dänemark, die Niederlande, Finnland und Schweden stellen sich gegen höhere nationale Beiträge.

Der EU-Kommissar erklärt­e, dass man „maßvoll und nennenswert in nahezu allen Bereichen des Haushaltes kürzen“ müsse. Für Oettinger sollen lediglich „Projekte und Programme“ gefördert werden, die „einen Mehrwert haben“. Dazu gehörten die EU-Grenzpolitik, Flüchtlingspolitik, sowie Forschung und Innovation.

Kürzungen dürfte es hingegen bei Agrar- und Regionalhilfen geben. Gerade in diesem Bereich kam der größte Anteil der Rückflüsse an Öster­reich in der Höhe von 1,34 Mrd. Euro im Jahr 2016. Österreich spricht sich deshalb für eine Neuverteilung der Agrargelder aus: Länder mit kleinstrukturierter Landwirtschaft sollen stärker von Agrarhilfen profitieren als Länder, die von industrieller Massenproduktion geprägt sind. Derzeit liegt der Fokus der Agrargelder stärker auf der Größe der landwirtschaftlichen Flächen.

In der aktuellen Finanz­periode lag der niedrigste Nettobetrag, den Österreich in den EU-Topf einzahlte, im Jahr 2016 bei 0,23 Prozent und der höchste 2014 bei 0,41 Prozent des Bruttonationaleinkommens. Für den nächsten EU-Finanzrahmen, der voraussichtlich von 2021 bis 2027 laufen wird, will Oettinger den EU-Staaten moderate Erhöhunge­n abverlangen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erklärte bereits, sich auf „lange und intensive“ Verhandlungen einzustellen. Diese dürften im zweiten Halbjahr 2018 – wenn Österreich den EU-Vorsitz führt – ihren Höhe­punkt erreichen. Für den Beschluss des EU-Budgets ist Einstimmigkeit der EU-Staaten nötig. (APA, TT)