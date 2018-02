Flüchtlinge und Migranten mögen den italienischen Wahlkampf dominieren. Doch viel dringender wäre eine Debatte über die Sanierung des Landes. „Leider muss man sagen, Italien geht es überhaupt nicht gut“, sagte der Ökonom Lüder Gerken der TT. Konjunkturell gehe es zwar auch in Italien bergauf, „aber damit ist die Krise nicht zu Ende“. Der Direktor des Centrum für Europäische Politik (Freiburg) sieht in Italien eine ganze Reihe von Problemen. Er spricht von „starken Verkrustungen in der Bürokratie“, halbherzigen Reformen, einer problematischen Konsumquote und zu wenig öffentlichen Investitionen. Jedes Jahr komme es zu einer Kapitalflucht in Höhe von 2,5 Prozent des BIP. „Die Anleger sehen in Italien keine Aussichten auf gewinnbringende Investitionen mehr“, sagt Gerken. Das ist nicht allein ein italienisches Problem, sondern ein europäisches. „Italien kann sich derzeit (nur) über Wasser halten, weil es massiv von Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank (EZB) profitiert“, sagt Gerken. Das reduziere den Reformdruck in Italien, sagt Gerken, und es kann zu einer Zeitbombe werden. „Die EZB kann nicht einfach aufhören (italienische Anleihen zu kaufen), solange Italien am Tropf hängt. Das Problem wächst, und irgendwann wird die nächste Rezession kommen.“ Gerkens Hoffnung auf rasche Besserung nach der Wahl ist begrenzt: „Im Augenblick sehe ich nicht die Wahrscheinlichkeit, dass Italien in naher Zukunft eine handlungsfähige Regierung bekommt.“ (floo)