Berlin – Trotz erheblicher Reformanstrengungen hat sich der Zustand der deutschen Streitkräfte dem Wehrbeauftragten des Parlaments zufolge nicht verbessert. Die Lücken bei Personal und Material seien teils noch größer geworden, heißt es im aktuellen Jahresbericht von Hans-Peter Bartels (SPD).

Der Wehrbeauftragte überreichte seinen Bericht am Dienstag in Berlin an Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) und stellte ihn im Anschluss der Öffentlichkeit vor.

Die Einsatzbereitschaft der Waffensysteme sei „dramatisch niedrig“, hieß es in Bartels‘ Bericht weiter. Die enorme personelle Unterbesetzung habe sich verstärkt. Viele Soldaten seien überlastet und frustriert. 21.000 Dienstposten seien nicht besetzt. Der Mangel an Personal führe nicht selten zu Überlastung und Frustration. „Die Materiallage bleibt dramatisch schlecht, an manchen Stellen ist sie noch schlechter geworden.“ Die von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) angestoßenen Trendwenden seien zu begrüßen. „Nur macht die Proklamation allein noch nichts besser.“

Schutzwesten, Winterbekleidung und Zelte fehlen

Erst am Montag war bekannt geworden, dass den deutschen Soldaten für NATO-Verpflichtungen im Jahr 2019 nicht nur Panzer, sondern auch Schutzwesten, Winterbekleidung und Zelte fehlen.

Der Generalinspekteur der Bundeswehr, ranghöchster Soldat und militärischer Berater der Regierung, relativierte die Berichte. Die Truppe sei ausreichend ausgerüstet, um ihre Bündnis- und Einsatzverpflichtungen zu erfüllen, sagte Volker Wieker am Dienstag. Der General räumte aber ein, dass der Stand der Einsatzbereitschaft insgesamt noch nicht zufriedenstellend sei. Um die Lücken der Bundeswehr zu schließen, habe man aber einen Entwicklungsplan bis zum Jahr 2030 aufgelegt. (APA/dpa)