Bukarest – In Rumänien hat Justizminister Tudorel Toader am Donnerstagabend ein Amtsenthebungsverfahren gegen die Chefstaatsanwältin der Antikorruptionsbehörde DNA, Laura Kövesi, beantragt. In einer eineinhalbstündigen Presseerklärung warf der Justizminister Kövesi etliche, eher allgemein gehaltene Regelverstöße wie “Übermaß an Autorität“, „willkürliches Verhalten“ oder „Missachtung des Parlaments“ vor. Die EU-Kommission hatte der Chefstaatsanwältin in sämtlichen Fortschrittsberichten stets gute Zensuren erteilt.

Laut rumänischem Recht kann der Justizminister die Abberufung eines leitenden Staatsanwalts beantragen, über seinen Antrag müssen allerdings sowohl der hohe Justizrat als auch der Staatspräsident befinden. Das Staatsoberhaupt hat im Verfahren das letzte Wort.

Präsident steht hinter Kövesi

Dieses stärkte Kövesi nun den Rücken: Präsident Klaus Johannis habe bisher „wiederholt hervorgehoben, mit der Tätigkeit der Antikorruptionsbehörde DNA und ihrer Chefstaatsanwältin sehr zufrieden zu sein“, teilte dessen Pressebüro in einer Aussendung mit. Das Fazit des Staatschefs in punkto DNA-Leitung falle daher ganz anders aus als das des Justizministers, dessen Bericht es zudem „an Klarheit“ mangle. Der Staatspräsident werde letzteren „eingehend prüfen“, gleichzeitig jedoch „all seine Amtsbefugnisse nutzen, um die Unabhängigkeit der Justiz und die Festigung des Rechtsstaates zu gewährleisten“, hieß es weiter in der Presseaussendung.

Rechtsexperten, Opposition und Zivilgesellschaft kritisierten den Justizminister und dessen präzedenzlose Attacke auf die DNA-Chefermittlerin scharf. Der Generalstaatsanwalt des Landes, Augustin Lazar, stellte klar, dass alle gegen Kövesi vorgebrachten Vorwürfe „jeglicher Rechtsgrundlage entbehren“. So hatte der Justizminister ihr u.a. ein „autoritäres Verhalten“ vorgeworfen und sie beschuldigt, durch ihre jüngsten Gespräche mit den TV-Sendern BBC und Euronews Rumäniens Image „unwiderruflich beschädigt“ zu haben.

Die Opposition warf dem formell parteifreien Justizminister vor, sich wie „ein Anwalt der Korrupten“ und „Instrument skrupelloser Machthaber“ aufzuführen, und forderte ihn zum umgehenden Rücktritt auf. Einzig die regierenden Sozialdemokraten zeigte sich mit Toaders umstrittenem Fazit betreffend die DNA-Chefin zufrieden – dieses sei „einwandfrei“, so PSD-Sprecher Adrian Dobre.

Tausende demonstrieren für Toaders Abgang

In Bukarest, Sibiu (Hermannstadt), Cluj-Napoca (Klausenburg), Iasi und anderen Städten gingen am Donnerstagabend Tausende Menschen spontan auf die Straße, um den sofortigen Abgang des Justizministers zu fordern. Die Zivilgesellschaft rief sowohl für Freitagabend als auch für Sonntag zu weiteren Straßenprotesten auf.

Die 44-jährige Kövesi gilt als hartnäckig und integer. Während ihrer fünfjähriger Amtszeit brachte die rumänische Antikorruptionsbehörde mehr als siebzig hochrangige Staatsdiener vor Gericht, darunter einen Regierungschef, zwei stellvertretende Regierungschefs, elf Minister oder Ex-Minister, mehr als fünfzig Abgeordnete sowie Dutzende Bürgermeister und Kreisratschefs (Präsidenten der Lokalparlamente). (TT.com, APA)