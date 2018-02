Von Andreas Rinke, Reuters

Berlin – Am Sonntagnachmittag will die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel den Führungsgremien ihrer Partei bekanntgeben, wer die sechs CDU-Minister in der angestrebten Großen Koalition sein sollen.

Zwar giftet CSU-Chef Horst Seehofer in der Augsburger Allgemeinen, dies sei schlechter Stil, weil die Koalition noch nicht stehe. Aber die CDU-Chefin reagiert damit auf Forderungen gerade junger Abgeordneter wie Junge-Union-Chef Paul Ziemiak, die die Namen unbedingt vor dem Sonderparteitag am Montag haben wollen.

Für Merkel ist dies der dritte und abschließende Schritt einer personellen Neuaufstellung ihrer Partei – hinter ihrer Person. Die Bundestagsfraktion der Union hatte Ende Jänner eine Reihe von 30-bis 40-Jährigen in Stellvertreterposten gebracht. Am Montag schließlich überraschte die CDU-Chefin Freund und Feind mit der Nominierung der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer zur Generalsekretärin und zeigte mit dem Wechsel vom 43-jährigen Peter Tauber zur 55-jährigen Kramp-Karrenbauer, dass sie „Erneuerung“ nicht unbedingt an das Alter knüpft.

Dies hat Merkel mehr Freiheit für die Besetzung der Ministerien gegeben, bei denen Peter Altmaier (Wirtschaft) und Ursula von der Leyen (Verteidigung) in der CDU weitgehend als gesetzt gelten. Als entscheidende Frage wird in der Partei gehandelt, wie die CDU-Chefin etwa bei den Ressorts für Landwirtschaft, Gesundheit, Forschung sowie dem Kanzleramtschef regionale Überlegungen berücksichtigen wird. Mit Kramp-Karrenbauer und Altmaier haben zwei Saarländer zentrale Positionen inne. Gerade die jungen Unionisten und der Wirtschaftsflügel schauen zudem darauf, ob Merkel dem Präsidiumsmitglied und zumindest punktuellen Kritiker Jens Spahn eine Ministerchance geben wird.

Kramp-Karrenbauer beruhigt Personaldebatte

Gerade die Nominierung Kramp-Karrenbauers hat die Personaldebatte wieder in geordnete Bahnen gelenkt, wie aus verschiedenen Lagern der CDU verlautet. Sogar der konservative Flügel und die Jungen zeigten sich angetan. Als potenzielle Nachfolgerin Merkels hat Kramp-Karrenbauer zudem Ruhe in die Debatte über die Zukunft der Kanzlerin und die Ära nach Merkel gebracht. Die Frage, wer die sechs Minister sein werden, hat seither an Brisanz verloren. Die Zustimmung des CDU-Sonderparteitages zum Koalitionsvertrag am Montag in Berlin gilt ohnehin als sicher. Dort soll die Generalsekretärin auch offiziell gewählt werden – und kann mit einem gutes Ergebnis rechnen.

Die Ausrichtung auf eine Regierung mit Merkel bis 2021 bedeutet nicht, dass die inhaltlichen Debatten beendet sind. Zwar verhallen die Forderungen der CSU nach einem konservativeren Kurs und der von Landesgruppenchef Alexander Dobrindt ausgerufenen „konservativen Revolution“ in der größeren Schwesterpartei weitgehend ungehört. Aber die Katholikin Kramp-Karrenbauer steht für den sozialpolitischen Flügel und ist mit ihren frühen Forderungen nach Frauenquote und Auflagen für Firmen etlichen konservativen CDU-Männern gerade des Wirtschaftsflügels ein rotes Tuch. Gesellschaftspolitisch gilt sie dennoch als konservativer als die Protestantin Merkel - was sich auch auf das neue Grundsatzprogramm auswirken dürfte. Auch dieses Thema soll auf dem Parteitag am Montag zur Sprache kommen.