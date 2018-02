Von Floo Weißmann

Rom – In Italien verdichten sich die Hinweise, dass EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani der nächste Premierminister werden könnte. Der 64-Jährige gilt als politischer Ziehsohn des langjährigen Regierungschefs Silvio Berlusconi, der für die Parlamentswahl am Sonntag erneut ein Rechtsbündnis geschmiedet hat. In Umfragen liegt dieses Bündnis weit vor der Protestpartei „Fünf Sterne“ und weit vor dem Linksbündnis.

Berlusconi selbst darf wegen Steuerbetrugs keine politischen Ämter ausüben. Er muss also jemand anderen vorschieben und bemüht sich seit Monaten um seinen alten Weggefährten Tajani, der vor einem Vierteljahrhundert mit ihm die Forza Italia gegründet und Italiens politische Landschaft umgekrempelt hat.

Tajani dementierte Pläne, wieder in die italienische Politik einzusteigen. Doch gestern – fünf Tage vor der Wahl – ließ Berlusconi in einem Radiointerview aufhorchen. „Wegen des hohen Amtes, das er (Tajani) besetzt, habe ich mich verpflichtet, seinen Namen als Premierkandidat nur dann zu nennen, wenn er mir die Genehmigung dazu gibt“, sagte der Ex-Premier. Wenn das so stimmt, dann hat er indirekt Tajanis Bereitschaft erklärt, Italien zu regieren.

Brüsseler Insider gehen davon aus, dass der EU-Parlamentspräsident nach Italien zurückkehrt, sollte er dort Regierungschef werden können. Vielen in Europa wäre das nicht unrecht. Tajani wird zwar wegen seiner Nähe zum schillernden Berlusconi auch kritisch gesehen, doch er gilt als überzeugter Europäer.

Seit 1994 gehört Tajani dem EU-Parlament an, von 2008 bis 2014 war er EU-Kommissar – zunächst für Verkehr, dann für Unternehmen und Industrie. In dieser Zeit war er auch für die Regulierung der Autoindustrie zuständig, weshalb sein Name im Zusammenhang mit dem Abgas-Skandal gefallen ist. Vor einem Jahr wurde Tajani dann EU-Parlamentspräsident.

Kürzlich warb er in der Welt für eine Reform der EU nach den Ideen von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Europa brauche einen gemeinsamen Finanzminister und die Bankenunion, sagte Tajani. Er versprach auch eine Führungsrolle Italiens in Europa. Das bedeutet einen scharfen Kontrast zu den „Fünf Sternen“, die jahrelang europakritisch aufgetreten sind, und zur rechtspopulistischen Lega, deren Chef Matteo Salvini den Ausstieg aus dem Euro fordert. Folgerichtig warb Berlusconi für seinen Premierkandidaten mit dem Argument, dass dieser Italien wieder internationales Gewicht verschaffen werde.

Bis zu einem Premier Tajani ist es allerdings noch ein weiter Weg. Zunächst einmal muss das Rechtsbündnis am Sonntag über 40 Prozent kommen, um alleine regieren zu können. Schon allein das gilt als unsicher. Sodann muss die Forza Italia von Berlusconi und Tajania innerhalb des Bündnisses sich als stärkste Kraft behaupten. Denn auch Lega-Chef Salvini würde gerne Premierminister werden.

Die meisten Experten erwarten nach der Wahl unklare politische Verhältnisse und eine schwierige Regierungsbildung. Als eine Variante gilt eine Mitte-Koalition zwischen Forza Italia und den Sozialdemokraten (PD), auch wenn Berlusconi dies gestern ausgeschlossen hat. In dieser würde dann aber vermutlich der PD als größere Einzelpartei den Premier stellen.

Als ebenso wahrscheinlich gilt, dass keine Regierung zustande kommt und die Italiener bald wieder wählen müssen. Möglich, dass Berlusconi es heimlich auf dieses Szenario angelegt hat. Denn 2019 läuft sein Ämterverbot aus. „Ich stehe Italien zur Verfügung“, bekräftigte der 81-Jährige gestern. Auch deshalb könnte sein Vertrauter Tajani gut beraten sein, zunächst einmal aus Brüssel die Entwicklung in Rom abzuwarten.