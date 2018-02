Brüssel – EU-Chefverhandler Michel Barnier drängt die Briten zu mehr Eile bei den Brexit-Verhandlungen. Es sei nun ein „Schlüsselmoment“ gekommen, sagte Barnier Mittwoch in Brüssel. Es gebe noch „zu viele Meinungsverschiedenheiten“. Jedenfalls „muss eine harte Grenzen vermieden werden“. Der britische Außenminister Boris Johnson hatte in einem Brief an Premierministerin Theresa May Grenzkontrollen in Irland als hinnehmbar beschrieben. Mehr dazu: http://bit.ly/2oBPkK9

Für die EU hätten die Bürgerrechte weiterhin Priorität, sagte Barnier. Es könne nicht, wie von London gewünscht, zu einer weniger günstigen Behandlung von EU-Bürgern kommen, die während des Übergangszeitraums nach Großbritannien kommen, als für jene, die das vor dem Austritt im März 2019 machten. Außerdem beharre die EU auf der Zuständigkeit des EuGH in Rechtsfragen, so Barnier.

Es sei nun mehr Eile notwendig. Die Verhandlungen würden beschleunigt. „Wir müssen schneller werden“, sagte Barnier bei der Präsentation eines Entwurfs zum Austrittsabkommen nach Artikel 50. (TT.com/APA)