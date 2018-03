Berlin – Die designierte SPD-Vorsitzende Andrea Nahles geht nach dem Ende der SPD-Mitgliederbefragung von einem Ja der Basis zur Neuauflage der Großen Koalition aus. Über etwas anderes „spekuliere ich auch gar nicht“, sagte Nahles am Samstag in Berlin. Der SPD-Vorstand kam dort zu einer zweitägigen Klausurtagung zusammen.

Die mehr als 460.000 SPD-Mitglieder konnten bis Freitagabend ihr Votum zum Koalitionsvertrag mit der Union abgeben. Das Ergebnis soll am Sonntag in der Früh bekanntgegeben werden. „Bei so einem schönen Sonnenschein sollten wir uns nur auf gute Nachrichten gefasst machen“, sagte Nahles, die auch SPD-Fraktionschefin im Bundestag ist, bei ihrer Ankunft zu der Klausurtagung.

Der kommissarische SPD-Chef Olaf Scholz sagte, das Ergebnis der Mitgliederbefragung werde auf jeden Fall dazu beitragen, dass die SPD „geschlossen weitergeht“. Fest stehe bereits jetzt, dass es eine „sehr, sehr hohe Beteiligung“ gegeben habe, lobte er das Engagement der Parteimitglieder. Scholz wertete das Basisvotum als eine „gute demokratische Veranstaltung“. Auf der zweitägigen Klausurtagung sollen auch Fragen der künftigen politischen Aufstellung der SPD besprochen werden.

Auch Bundesfamilienministerin geht von „Ja“ aus

Die geschäftsführende deutsche Bundesfamilienministerin Katarina Barley (SPD) blickt dem Ausgang des SPD-Mitgliedervotums optimistisch entgegen. „Ich bin zuversichtlich, dass eine Mehrheit unserer Mitglieder Ja zu diesem Koalitionsvertrag sagt“, sagte Barley der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ vom Samstag. Den SPD-Mitgliedern sei die Verantwortung bewusst, die sie mit ihrer Entscheidung trügen.

Die SPD habe in den beiden vergangenen Wochen „engagiert und sachlich“ diskutiert, sagte die Ministerin, die auch das Arbeitsressort führt, der Zeitung weiter. Sie sei „begeistert“ von der innerparteilichen Demokratie, die in ihrer Partei gelebt werde.

Im vorliegenden Koalitionsvertrag habe die SPD viel gute Politik durchgesetzt, sagte Barley. Als Beispiele nannte sie die Einführung eines staatlich geförderten sozialen Arbeitsmarkts, die Investitionen in gute und gebührenfreie Kitas oder die Schaffung eines Rechtsanspruchs auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder.

Oppermann rechnet mit 55 Prozent Zustimmung

SPD-Politiker Thomas Oppermann rechnet mit einer deutlichen Zustimmung seiner Partei zur Neuauflage der Großen Koalition. 55 Prozent plus X würden seiner Ansicht nach für das schwarz-rote-Bündnis votieren, sagte der Bundestagsvizepräsident der „Welt“ (Samstagausgabe). Um Mitternacht war die Frist zur Stimmabgabe für die SPD-Mitglieder abgelaufen.

Eine Ablehnung wäre für Deutschland, die SPD und vor allem Europa ein Desaster, sagte Oppermann. „Ich denke aber nicht, dass es dazu kommt.“ In der Nacht auf Sonntag sollen 120 freiwillige Helfer die Stimmen auszählen. Das Ergebnis soll am Sonntagvormittag bekanntgegeben werden.

Ergebnis wird Sonntagmorgen bekannt gegeben

Oppermann appellierte an seine Partei, die Fehler der letzten Großen Koalition nicht zu wiederholen. Die SPD müsse der Union gegenüber offensiver auftreten. „Das größte Risiko wäre, wenn wir es genauso machten wie beim letzten Mal.“ Die SPD habe nur eine Chance wenn sie selbstbewusster, frecher und konfliktbereiter auftrete.

Der Politiker würdigte die Rolle der Gegner einer Großen Koalition. Angestoßen von den Jusos und ihrem Vorsitzenden Kevin Kühnert sei die Frage der Regierungsbeteiligung in allen Facetten ausgeleuchtet worden. Kühnert hält ein Nein zur Großen Koalition für möglich. „Ich bin optimistisch, dass wir in der Lage sind, diese Abstimmung zu gewinnen“, sagte er der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag.

Die mehr als 460.000 SPD-Mitglieder waren bis Freitagabend aufgerufen, über den Eintritt der Sozialdemokraten in eine neue Große Koalition zu entscheiden. Das Ergebnis der Befragung soll am Sonntagmorgen bekanntgegeben werden.

CDU-Vizechef offen für Minderheitsregierung

Der CDU-Vize-Bundesvorsitzende Thomas Strobl schließt eine Minderheitsregierung nicht aus, sollten die SPD-Mitglieder eine erneute Großen Koalition ablehnen. „Wenn es Deutschland dient, arbeiten wir auch in einer Minderheitsregierung“, sagte Baden-Württembergs Innenminister zur Funke Mediengruppe (Sonntagsausgaben). Für die CDU gelte „immer, ganz eindeutig: zuerst das Land, dann die Partei“.

Der stellvertretende CSU-Vorsitzende Manfred Weber hatte sich zuvor für Neuwahlen ausgesprochen, sollte das SPD-Mitgliedervotum über den Koalitionsvertrag mit der Union negativ ausfallen. Neuwahlen wären der „einzig vernünftige und realistische Weg“, sagte der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament den Funke-Zeitungen.

Das parlamentarische System sei in Deutschland auf stabile Mehrheiten ausgerichtet, daher wäre eine Minderheitsregierung auf längere Zeit „abenteuerlich“, führte Weber aus. Deutschland würde sich damit „als wesentlicher Faktor in Europa und der Welt abmelden“. (TT.com/APA/AFP)