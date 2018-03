Rom, Bozen – Die ausländerfeindliche Lega feiert in Italien einen doppelten Wahlsieg. Die Mitte-rechts-Koalition, der mit der konservativen Forza Italia um Medienzaren Silvio Berlusconi auch die Lega angehört, schnitt mit 36 Prozent als stärkste Koalition im Land ab. Zugleich eroberte die Lega um Matteo Salvini mehr Stimmen als Berlusconis Forza Italia.

Auf 18 Prozent der Stimmen schaffte es die Lega, die aus dem Parteinamen den Begriff „Nord“ gestrichen hat und sich im Wahlkampf immer mehr als gesamtstaatliche Partei profilierte. Berlusconis Forza Italia, die EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani als Premierkandidaten vorgeschlagen hatte, blieb bei 14 Prozent stecken. In einigen Regionen des Nordens wie in der Lombardei erhielt Salvinis Lega mit 28,7 Prozent doppelt so viele Stimmen wie die Forza Italia.

Im Veneto, traditionsgemäß eine Hochburg der Lega, eroberte Salvinis Gruppierung 32 Prozent der Stimmen und schnitt dort als stärkste Einzelpartei ab, während die Forza Italia auf lediglich 11 Prozent kam. In der an Kärnten grenzen Region Friaul Julisch Venetien vervierfachte die Lega ihre Stimmen auf 26 Prozent, während die Forza Italia mit 12 Prozent hinterher hinkte. Im Piemont trieb die Lega die Mitte-rechts-Allianz auf über 40 Prozent der Stimmen.

Lega fasst auch in südlicheren Gefilden Fuß

Salvinis ambitionierter Gang in Richtung Süditalien zeigt Resultate. In der Region Latium mit der Hauptstadt Rom schaffte es Salvini mit seiner scharfen Anti-Einwanderungsrhetorik auf 13 Prozent, punktegleich wie Berlusconis Forza Italia. Im süditalienischen Kampanien fasste die Lega erstmals mit 4 Prozent Fuß, in Apulien erreichte die Gruppierung 6 Prozent, in Kalabrien 5 Prozent.

„Seit heute ist die Lega keine norditalienische, sondern eine gesamtnationale Partei. Es ist offenkundig, dass Salvini der wahre Anführer der Mitte-rechts-Allianz ist“, kommentierte der Lega-Kandidat in Siena, Claudio Borghi. „Das Wahlergebnis übertrifft all unsere Erwartungen. Staatschef Sergio Mattarella muss die Tatsache akzeptieren, dass die Lega die stärkste Partei in Italiens stärkster Koalition ist“, sagte der scheidende Fraktionschef der Lega in der Abgeordnetenkammer, Massimiliano Fedriga.

Salvini stellt Anspruch auf Premiersamt

Salvini, Ex-Sezessionist mit Ambitionen als Staatsmann, macht kein Hehl daraus, dass er zum Premier einer neuen Mitte-Rechts-Regierung in Rom aufrücken will. „Wenn ich auch nur eine Stimme mehr als die Forza Italia gewinne, werde ich der Premier der Mitte-rechts-Allianz sein“, hatte Salvini unermüdlich vor den Wahlen betont.

Wie der europakritische Salvini Berlusconis proeuropäischen Kurs mit seiner Linie unter einen Hut bringen will, ist fraglich. Salvini will die EU-Verträge „neu schreiben“ und verlangt eine Reform der Fiskal- und Bankenpolitik. Für den Fall, dass die anderen Staaten bei seinen Plänen nicht mitziehen, droht er mit einer teilweisen Einstellung der italienischen Zahlungen an die EU.

Den Euro bezeichnet Salvini als „gescheitertes wirtschaftliches und soziales Experiment“. Zwar könne kein Land alleine aus dem Euroraum aussteigen, die gemeinsame Währung sei jedoch „kein Dogma“. Gespräche mit anderen Ländern über einen „koordinierten Ausstieg“ seien möglich.

Auch Fünf-Sterne stellt Premiersanspruch

Auch der Premierkandidat von Italiens populistischer Fünf Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, will jedoch Regierungsverantwortung übernehmen. Nach dem Fünf Sterne-Wahlsieg bei den Parlamentswahlen am Sonntag sei er bereit, einen Dialog mit allen politischen Kräften zur Regierungsbildung aufzunehmen, sagte Di Maio in einer ersten Stellungnahme nach den Wahlen.

Die politischen Verhandlungen sollen ein gemeinsames Programm betreffen, bei dem Kampf gegen soziale Ausgrenzung und Arbeitslosigkeit, Förderung des Wirtschaftswachstums und Sicherheit die Kernelemente seien. „Wir haben die Verantwortung, Italien eine Regierung zu geben. Wir haben die historische Chance, konkrete Lösungen für Probleme zu finden, die Italien seit 30 Jahren belasten“, sagte der 31-Jährige.

Keine Koalition verfüge über die notwendigen Zahlen, um Italien zu regieren. Daher sei seine Partei bereit, mit allen Parteien Gespräche zu führen. Der Wahlsieg der Fünf Sterne-Bewegung sei ein „postideologisches Wahlereignis“. „Die Italiener haben unabhängig von den Ideologien für unser Programm gestimmt“, so Di Maio. Laut dem süditalienischen Politiker habe in Italien nach der Wahl am Sonntag die „Dritte Republik“ begonnen. „Die Dritte Republik wird eine Republik der Bürger sein“, so Di Maio.

Südtiroler Volkspartei zufrieden

Die Südtiroler Volkspartei (SVP) hat sich am Montag mit ihrem Abschneiden zufrieden gezeigt. Die Wahlziele seien erreicht worden, das Ergebnis sei eine „starke Vertretung für unsere Autonomie“, erklärte Parteichef Philipp Achammer bei einer Pressekonferenz in Bozen. Die SVP stelle mit neun autonomiefreundlichen Vertretern die Hälfte der in der Region gewählten Mandatare.

Ein Wermutstropfen sei das Abschneiden der Trentiner Autonomistenpartei (PATT), die alle Wahlkreise an Mitte-Rechts verloren habe. Allein Emanuela Rossini sei über das Bündnis mit der SVP im Verhältniswahlrecht in die Kammer gewählt worden.

SVP stärkste Kraft und mit zusätzlichem Senator

Im Verhältniswahlrecht wurde die SVP in der Region stärkste Kraft und stellt mit Dieter Steger einen zusätzlichen Senator. Für die Kammer erhält die SVP als stärkste Kraft zwei zusätzliche Mandate, die auf Manfred Schulian (SVP) und die PATT-Vertreterin Emanuela Rossini entfallen.

Was Rom anbelangt, verhält sich die SVP vorerst abwartend. „In Rom sind wir allein der Autonomie verpflichtet“, sagte Achammer. Man werde mit der „geradlinigen, klaren, autonomiepolitischen Linie weiterfahren“, versicherte auch Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP). Man sei bereit, die Autonomie zu verteidigen, wenn dies nötig sein sollte. Man werde sie aber auch ausbauen, sofern dies möglich ist, versicherte der Parteiobmann. In Italien sei nichts unmöglich, fügte er hinzu.

Wahlbeteiligung sackte drastisch ab

Als einen weiteren Wermutstropfen bezeichnete Achammer die Wahlbeteiligung, die von 81 Prozent vor fünf Jahren auf 69 Prozent zurückgegangen ist. Es sei aber immerhin noch mehr, als bei den Landtagswahlen vor einer Woche im Bundesland Tirol. (TT.com/APA)