Rom – Nach der historischen Schlappe der Sozialdemokraten in Italien hat Matteo Renzi seinen Rücktritt vom Parteivorsitz der PD angekündigt. Die Niederlage zwinge die Partei, eine neue Seite aufzuschlagen, sagte Renzi am Montag in Rom. Die PD fiel bei der Wahl auf ein historisches Tief von 18 Prozent.

Die Führung der Partei werde PD-Präsident Matteo Orfini bis zu einem Parteikongress übernehmen, die nach der ersten Zusammenkunft des neu gewählten Parlaments erfolgen wird. Die PD werde in die Opposition gehen, da sie nicht bereit sei, mit populistischen Kräften zusammenzuarbeiten, kündigte Renzi an. „Ich bekräftigte mein Nein zu einer Regierung mit Extremisten. Wir haben unsere Meinung nicht geändert“, so Renzi, der in Florenz zum Senator gewählt wurde und mit 42 Prozent der Stimmen ins Parlament einzieht.

Renzi will als Senator und Parteiaktivist neu durchstarten. Die PD sei bereit, in die Opposition zu gehen. „In den vergangenen fünf Jahren haben wir als Regierungskraft eine tolle Arbeit geleistet. Wir sind auf unsere Regierungsarbeit stolz“, so Renzi.

Unter der Führung der PD-Regierung sei Italiens Wirtschaft gewachsen. Eine Million neuer Jobs seien entstanden. Renzi äußerte die Hoffnung, dass die PD-Reformen nicht rückgängig gemacht werden würden. Zudem versicherte er, dass er konstruktive Oppositionspolitik leisten werde. „Wir wollen eine offene Gesellschaft gegen die Kultur der Angst. Wir kämpfen gegen die Intoleranz und die soziale Ausgrenzung“, betonte Renzi.

Berlusconi beansprucht Regierung

Der Chef von Italiens Mitte-rechts-Allianz, Silvio Berlusconi, beansprucht eine Regierung unter Führung seiner Koalition. Dies berichteten Vertrauensleute Berlusconis, der am Montagnachmittag Lega-Chef Matteo Salvini getroffen hat. Das Wahlergebnis konsolidiere die Mitte-rechts-Allianz, die von Staatschef Sergio Mattarella ein Mandat für den Aufbau einer Regierung erhalten könnte, so Berlusconi.

Berlusconis Forza Italia (FI) schnitt mit 14 Prozent der Stimmen schlechter ab als erwartet – sie wurde klar von der rechtsextremen Lega mit 18 Prozent überrundet, die am Montag bereits das Recht der Regierungsbildung für sich beanspruchte. Mit 37 Prozent der Stimmen fehlt dem rechten Bündnis aus FI, Lega, den neofaschistischen Fratelli d‘Italia (FDI) und der Formation „Wir für Italien“ (NCI) voraussichtlich die Mehrheit im Parlament. (APA, dpa, TT.com)