Von Peter Nindler

Bozen — Die sich abzeichnende Mitte-rechts-Regierung in Rom dürfte Stillstand bedeuten, was die Weiterentwicklung der Südtiroler Autonomie betrifft. Schließlich ist es erklärtes Ziel von Landeshauptmann Arno Kompatscher (Südtiroler Volkspartei/SVP), dass Bozen weitere Zuständigkeiten erhält. Schlussendlich wird die Vollautonomie mit Ausnahme der Außen- und Sicherheitspolitik als Gegenentwurf zu den Los-von-Rom-Rufen angestrebt. „Aber Dramatik ist nicht angesagt", erklärt der Südtiroler Politikwissenschafter und Historiker Günther Pallaver von der Universität Innsbruck. Zumal es den Rückwärtsgang hinter die Autonomiegesetzgebung nicht geben werde. „Außerdem hat sich schon unter Berlusconi gezeigt, dass Rom an Ruhe im nördlichsten Eck Italiens interessiert ist", wie Pallaver hinzufügt. Dass die neue Regierung den Vorwärtsgang einlegt, sei jedoch nicht zu erwarten. „Weil Mitte-Rechts der Sonderautonomie von Regionen wie Südtirol-Trentino oder Aosta kritisch gegenübersteht." Unter Berlusconi sei seinerzeit keine einzige Durchführungsbestimmung verabschiedet worden.

Mit linken Regierungen hat sich Südtirol stets leichter getan, weil sie autonomiefreundlich sind. So erfolgte unter Mitte-Links der 1960er-Jahre nämlich die Wende in der Südtirol-Frage bis zur Verabschiedung des zweiten Autonomiestatuts. Daraus lässt sich auch das gute Verhältnis der SVP zu Linksparteien ableiten. „Die SVP ist eine Zentrumspartei, die links blinkt, wenn es um die Autonomie geht." Trotzdem hat vor allem Altlandeshauptmann Luis Durnwalder bewiesen, dass eine pragmatische Zusammenarbeit mit Rechtsregierungen ebenfalls möglich ist.

Wie sieht es nun mit der Europaregion Tirol aus, was heißt die neue politische Situation in Italien für die Transitfrage? Für Pallaver ist die Euregio im europäischen Kontext mit dem Europäischen Verbund territorialer Zusammenarbeit eingebettet. „Da ist überhaupt nichts zu erwarten." In der Transitpolitik hingegen schon. Obwohl Lkw-beschränkende Maßnahmen generell abgelehnt werden, kündigte zuletzt der Linkspolitiker und Verkehrsminister Graziano Delrio eine Anhebung der Maut auf dem italienischen Abschnitt der Brennerautobahn an. Mit dem Regierungswechsel dürfte dieses Versprechen wohl Geschichte sein. „Bei Mitte-Rechts heißt es freie Fahrt", ist sich Günther Pallaver sicher.

Dass der schärfere Gegenwind mit einer autonomiefeindlichen Regierung in Rom auch in den Landtagswahlkampf im Herbst hereinspielt, glaubt der Politikwissenschafter nicht. „Die Autonomie ist abgesichert, hier gibt es keinen Anlass für Aufregungen." Die Götterdämmerung sieht hingegen die Süd-Tiroler Freiheit aufziehen. „Nach den Parlamentswahlen herrscht das politische Chaos", betont LA Sven Knoll. Gewinner der Wahl seien Parteien, die lieber heute als morgen die Autonomie abschaffen wollten. Knoll fordert deshalb rasch die doppelte Staatsbürgerschaft.