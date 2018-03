Rom – In Italiens Demokratischer Partei (PD), die als klarer Wahlverlierer aus den Parlamentswahlen am Sonntag hervorgegangen ist, hängt nach dem Rücktritt des Vorsitzenden Matteo Renzi der Haussegen schief. Einige parteiinterne Renzi-Gegner drängen die Partei zu einer Allianz mit der populistischen Fünf Sterne-Bewegung.

Justizminister Andrea Orlando und der Präsident der süditalienischen Region Apulien, Michele Emiliano, führen die Front der PD-Spitzenpolitiker, die den Dialog mit der Fünf Sterne-Bewegung starten wollen, an. Sie drängen auf ein Referendum unter den Parteimitgliedern, um deren Zustimmung zu einer Regierung mit der Partei des Starkomikers Beppe Grillo zu sondieren. Eine Allianz mit der Grillo-Partei sei eine Notwendigkeit, um Italien eine Regierung zu garantieren, argumentierten sie.

Renzi-Vertraute wollen scharfe Opposition sein

Renzis Vertrauensleute lehnen dagegen eine Allianz mit der Fünf Sterne-Bewegung entschieden ab und bereiten sich auf eine scharfe Opposition im Parlament vor. Die PD müsse in der Opposition bleiben, fordern sie. „In den kommenden Jahren muss die PD in der Opposition gegen die Extremisten sein. Die Fünf Sterne und die Rechten haben uns seit Jahren beleidigt und stehen unseren Werten entgegen“, sagte Renzi.

Inzwischen bereitet sich der PD auf eine Gremiumssitzung am Montag vor, bei der über die Strategie der Partei diskutiert werden soll. Dabei soll die Frage der Einberufung des Parteikongresses besprochen werden, bei dem ein neuer Parteichef gewählt werden soll. Als mögliche Kandidaten gelten der Präsident der norditalienischen Region Piemont, Sergio Chiamparino, sowie Industrieminister Carlo Calenda.

Die Partei muss auch den Rücktritt der stellvertretenden PD-Chefin Debora Serracchiani verkraften. Serracchiani, scheidende Präsidentin der Region Friaul-Julisch Venetien, wurde für den PD im Einmann-Wahlkreis von Triest in die Abgeordnetenkammer gewählt.

Tajani will im EU-Parlament bleiben

Nachdem die konservative Forza Italia schlechter als die ausländerfeindliche Lega bei den Parlamentswahlen in Italien abgeschnitten hat, hat EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani indes am Mittwoch betont, dass er weiterhin als Präsident des EU-Parlaments in Straßburg im Amt bleiben wolle. „Ich habe keinerlei Wahlkampf in Italien gemacht“, sagte Tajani im Interview mit Radio RAI.

„Für mich hat das EU-Parlament stets Vorrang gehabt. Natürlich bin ich dann auch ein EU-Parlamentarier der Forza Italia“, betonte Tajani. Der Chef der Mitte-Rechts-Koalition, Silvio Berlusconi, hatte Tajani als Kandidat für das Ministerpräsidentenamt vorgeschlagen. Da die Lega als stärkste Einzelpartei in der Koalition abgeschnitten hat, beansprucht Lega-Chef Matteo Salvini den Premiersposten. Berlusconi erklärte sich am Mittwoch bereit, ihn bei einer Regierungsbildung zu unterstützen. (TT.com/APA)