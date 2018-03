Wien/London – Die Europäische Union will Großbritannien ein Freihandelsabkommen ohne einen freien Zugang für Banken aus dem Königreich zum Binnenmarkt anbieten. Bei Dienstleistungen sei das Ziel der EU, einen Marktzugang unter den Regeln des jeweiligen Gastlandes zu gewähren, heißt es im Entwurf für die Leitlinien aller 27 EU-Staaten.

Die Leitlinien sollen den Verhandlungen der EU-Unterhändler mit der britischen Regierung über die künftigen Beziehungen nach dem Brexit dienen.

In dem Text heißt es, dass die Regelung dem Umstand Rechnung tragen solle, dass Großbritannien nach dem EU-Austritt ein Drittland sei. Außerhalb der Zollunion und des Binnenmarktes zu sein bedeute, dass Störungen der Handelsströme unvermeidlich seien.

Tusk: Kein Rosinenpicken

Die EU werde nur ein ausgewogenes Ergebnis akzeptieren, sagte Tusk am Nachmittag. Großbritannien könne nicht die gleichen Rechte wie Norwegen mit den gleichen Verpflichtungen wie Kanada bekommen. Auch der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel betonte: „Es darf kein Rosinenpicken geben.“ Für die EU sei Einigkeit in den Verhandlungen das Wichtigste, für Luxemburg sei der Finanzsektor besonders wichtig.

Tusk betonte, die EU und Großbritannien müssten im Kampf gegen Terrorismus und Kriminalität sowie in der Außenpolitik weiter zusammenarbeiten. Zweitens habe er Großbritannien eingeladen, sich auch in Zukunft an Forschungs- und Entwicklungs- sowie Bildungs- und Kulturprogrammen der EU zu beteiligen.

Die britische Premierministerin Theresa May habe allerdings bekräftigt, dass Großbritannien aus dem EU-Binnenmarkt und aus der Zollunion ausscheiden werde, und sich nicht mehr der Rechtsprechung des EU-Gerichtshofs unterwerfen werde. Damit sei ein Freihandelsabkommen die einzige verbleibende Möglichkeit für die Gestaltung der künftigen Beziehungen. Tusk erwartet, dass seine Leitlinien beim nächsten EU-Gipfel am 22. und 23. März angenommen werden.

Briten wollten freien Marktzugang ohne Mitgliedschaft

Die britische Regierung hatte sich ein umfassenderes Angebot der EU erhofft, das auch den freien Zugang für die Banken aus der City of London enthält.

Die Tiefe der künftigen Beziehungen sei wegen einseitiger Vorgaben der britischen Seite begrenzt, darunter der Wunsch, nach dem EU-Austritt 2019 auch aus dem Binnenmarkt und aus der Zollunion auszuscheiden, heißt es in dem Entwurf. „Rosinenpicken“ sei nicht möglich – auch nicht, wie von May gewünscht, mit dem Zugang zum Binnenmarkt nur in einzelnen Wirtschaftsbranchen. Dies würde die Integrität und das Funktionieren des Binnenmarkts unterminieren, heißt es weiter. (TT.com/APA/Reuters/dpa-AFX)