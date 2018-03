Von Karin Leitner

Wien – „Die weißen, christlichen Österreicher sind von hier weggezogen, die Einwanderer haben die Kontrolle über diesen Stadtteil übernommen.“ Das ist einer der Befunde des ungarischen Kanzleramtsministers Janos Lazar via Video.

In der Nacht auf Mittwoch hat er es, gedreht in Favoriten, auf Facebook gestellt. Der Inhalt: In Wien sei es schmutzig, unsicher, kriminell gehe es zu – wegen der Zuwanderer. Und Lazar droht: Siege die Opposition bei der Parlamentswahl am 8. April, sehe es in Budapest in 20 Jahren so aus wie in der österreichischen Hauptstadt. Lazar gehört der rechtsnationalen Fidesz-Partei von Premier Viktor Orban an.

Nun bemüht sich Lazar ob der Empörung über seinen Auftritt um Beruhigung. „Ich wollte keinen Wiener beleidigen“, sagte er gestern bei einer Pressekonferenz in Budapest. Er habe „darauf hinweisen“ wollen, „welche Folgen Einwanderung haben kann“. Sein Aufruf aus Wien habe vor allem den Ungarn gegolten. Seine Aussagen seien aber „nicht die offizielle Position Ungarns“.

Vorangegangen war dieser Beteuerung ein Telefonat mit seinem österreichischen Pendant, Kanzleramtsminister Gernot Blümel, der auch Wiener ÖVP-Chef ist.

Die heimischen Regierenden haben einen Tag lang nichts zu Lazars Äußerungen gesagt. Gestern Vormittag befand Blümel: Ob des Wahlkampfs in Ungarn sei „nicht unbedingt alles auf die Goldwaag­e zu legen“, aber: „Ich lasse mir meine Heimatstadt nicht schlechtreden.“ Er verwies aber auch auf die „sehr guten bilateralen Beziehungen“. Lazar sagte nach der Unterredung mit Blümel Ähnliches: Ungarn sei „an guten Beziehungen zu Österreich und an deren weiterer Verbesserung interessiert“. Dahingehende Tabus gebe es allerdings nicht: „Wir bemühen uns, von den Wienern zu lernen, doch wollen inzwischen unseren Kopf keineswegs in den Sand stecken.“

Blümel habe klargemacht, dass „derartige Äußerungen nicht akzeptabel sind“, hieß es in einer Stellungnahme des österreichischen Ministers. Er und Lazar seien sich aber dari­n einig gewesen, „dass die Beziehungen zwischen Österreich und Ungarn nicht durch ein Facebook-Video beeinträchtigt“ würden. ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz sieht in Lazars „Entschuldigung und Klarstellung“ ein „gutes und wichtiges Signal“.