Von Christian Jentsch

Luxemburg – In Sachen Brexit bewegen sich Großbritannien und die EU auf Konfrontationskurs. Der EU-Austritt Großbritanniens ist für den 29. März 2019 festgelegt. Die EU-Seite will bereits bis zum Herbst dieses Jahres eine Vereinbarung über die Details schließen, damit die nationalen Parlamente der 27 Mitgliedsländer sowie das EU-Parlament dem zustimmen können. Doch bisher wurde in den Verhandlungen weni­g erreich­t, die Konfusion wird immer größer, die Zeit knapp. Das Schreckens­szenario eines ungeregelten Austritts Großbritanniens aus der EU wird immer wahrscheinlicher.

Die britische Regierung stellt sich jedenfalls auf ein Herzschlagfinale im Ringen um den Brexit ein. Eine Einigung werde es erst Ende März 2019 geben, wenn von einem „Kollaps“ die Rede sein wird, erklärte jüngst der britische Außen-Staatssekretär Mark Field. EU-Ratspräsident Donald Tusk warnte London unterdessen neuerlich, sich Illusionen über die künftigen Beziehungen zur EU zu machen, und forderte Bewegung in der Irland-Frage. Brüssel verlangt, dass zuerst offene Fragen wie die Grenze zwischen dem EU-Land Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland geklärt werden, bevor man über das künftige Verhältnis nach einem Austritt reden kann. Die EU bietet Großbritannien nach dem Brexit viel weniger enge Wirtschaftsbeziehungen als von London gewünscht. Da das Land nach dem EU-Austritt 2019 auch den Binnenmarkt und die Zollunion verlassen wolle, sei nicht mehr als ein Handelsabkommen möglich, stellte Tusk klar.

Die britische Premierministerin Theresa May hatte in ihrer Grundsatzrede vom 2. März eine beispiellose und besonders tiefe künftige Partnerschaft mit der EU nach dem Brexit vorgeschlagen. So sollten einzelne Branchen über besondere Vereinbarungen faktisch weiter Zugang zum EU-Binnenmarkt haben. Das Credo der britischen Premierministerin: ein maßgeschneidertes Abkommen mit der EU. Am Austritt aus dem Binnenmarkt und der Zollunion gibt es für May aber nichts zu rütteln. „Nach 50 Jahren Mitgliedschaft sieht sich Großbritannien in einer privilegierten Stellung und will von der EU nicht wie ein anderer Drittstaat behandelt werden“, erklärt die britische Politologin Melanie Sully, Direktorin des Instituts für Go-Governance in Wien und frühere Gastprofessorin am Institut für Politikwissenschaft an der Uni Innsbruck, gegenüber der Tiroler Tageszeitung. May will die Bande zur EU nicht kappen, mit dem Brexit gleichzeitig aber auch deutlich mehr Selbstständigkeit jenseits gemeinschaftlicher Regeln erlangen. „Beispielsweise soll die Rechtsprechung des EuGH nur für gewisse Bereiche gelten. Das muss in einem Austrittsabkommen freilich genau festgelegt werden“, so Sully. Großbritannien sei laut Sully mit dem bisherigen Verhandlungsverlauf jedenfalls nicht zufrieden. „Am Ende könnte ein Austrittsabkommen stehen, das kaum den Namen verdient. Und London hat das Gefühl, für seine Zugeständnisse nur sehr wenig von Brüssel bekommen zu haben.“

In Artikel 50 des EU-Vertrags ist geregelt, wie das Scheidungsverfahren abläuft. Im Austrittsabkommen sind laut Sully freilich nur die Eckpunkte geregelt. Und Brüssel will die Spielregeln mit wenig Spielraum für Kompromisse vorgeben.

London schwebt eine äußerst enge Handels­partnerschaft mit der EU vor, eine Art Zoll-Partnerschaft. Grenzkontrollen sollen durch technologische und auf Vertrauen basierende Lösungen verhindert werden. Doch Brüssel bremst. Die Tiefe der künftigen Beziehungen sei wegen der britischen Vorgaben begrenzt, erklärte EU-Ratspräsident Tusk. „Es gibt keine Möglichkeit, eine Art exklusiven Binnenmarkt nur für einige Teile der Wirtschaft zu schaffen“, so Tusk. Brüssel will verhindern, dass sich London bei der Trennung nur die Rosinen herauspickt – frei nach dem Motto: keine Verpflichtungen mehr, aber weiterhin viele Vorteile. Wobei London laut Sully weniger auf Brüssel als vielmehr auf die einzelnen EU-Länder setzen könnte, um gemeinsame Interessen doch noch durchzusetzen.

Großbritannien will raus aus dem Binnenmarkt, weil er neben dem freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen auch die Freizügigkeit von Arbeitnehmern in der EU garantiert. London will aber den Zuzug von Arbeitnehmern aus der EU drosseln. Auch die Zollunion will Großbritannien verlassen, um eigene Handelsabkommen mit Drittländern abschließen zu können. Wobei für Sully eines klar ist: „Mays Vision des ,Global Britain‘ kann die Mitgliedschaft in der EU nicht ersetzen. Eine weltweite Präsenz würde schlicht und einfach auch die finanziellen Möglichkeiten Großbritanniens sprengen.“

Von einer Einigung in Sachen Brexit sind Großbritannien und die EU jedenfalls noch weit entfernt. Wobei die Politologin Sully die EU vor einem zu harschen Vorgehen warnt: „Auch London muss den Vertrag unterschreiben. Und wenn Brüssel zu viel fordert, könnte es am Ende mit leeren Händen dastehen.“ Entscheidend seien dabei auch die innenpolitischen Machtverhältnisse in Großbritannien. Mays Macht steht auf tönernen Füßen. Sie muss die harten Brexit-Befürworter vor allem in ihrer eigenen Partei zufriedenstellen.