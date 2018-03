CDU KANZLERIN: Bleibt Angela Merkel (63). Sie ist seit 2005 im Amt und hat versprochen, die volle Wahlperiode durchzumachen. In dem Fall würde sie an Dienstjahren mit Helmut Kohl (CDU) gleichziehen. KANZLERAMT: Chef des Kanzleramts und damit Manager der Regierung wird Helge Braun (45). Merkel hält große Stücke auf den Narkosearzt aus Hessen. Er ist eher ein Mann der leisen Töne. VERTEIDIGUNG: Obwohl umstritten bei der Truppe und in der CDU, wird Ursula von der Leyen (59) das Ressort weiterhin führen. Als erste Frau ist die Niedersächsin seit 2013 Verteidigungsministerin. WIRTSCHAFT UND ENERGIE: Der bisherige Kanzleramtschef Peter Altmaier (59) übernimmt das Ressort. Er wird dort für das Großthema Energiewende zuständig sein. GESUNDHEIT: Mit Jens Spahn (37) bindet Merkel einen ihrer größten Kritiker in die Kabinettsdisziplin ein. In dem Ressort gibt es viele Baustellen - zum Beispiel den Pflegenotstand im Land. BILDUNG UND FORSCHUNG: Übernimmt eine Überraschungskandidatin: die bisher weitgehend unbekannte CDU-Abgeordnete Anja Karliczek (46). Sie war früher Hotelmanagerin, ist erst seit 2013 im Bundestag. ERNÄHRUNG UND LANDWIRTSCHAFT: Übernimmt CDU-Vizechefin Julia Klöckner (45). Sie gilt als Hoffnungsträgerin - und kennt das Haus. 2009 bis 2011 war sie hier schon Parlamentarische Staatssekretärin. CSU INNERES, HEIMAT, BAU: CSU-Chef Horst Seehofer (68) war das Innere nicht genug, er hat das Ressort erweitert um Heimat und Bau. Bundesminister war der bisherige bayerische Ministerpräsident schon: für Gesundheit (1992-1998) und für Agrar (2005-2008). VERKEHR UND DIGITALE INFRASTRUKTUR: Das Ressort übernimmt der bisherige CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer (43). Er kennt das Haus, war dort von 2009 bis 2013 Parlamentarischer Staatssekretär. ENTWICKLUNG: Amtsinhaber Gerd Müller (62) macht weiter. Seit 1994 ist der Schwabe im Bundestag. Eines seiner wichtigsten Themen ist die Bekämpfung von Fluchtursachen. SPD FINANZEN: Hamburgs Regierungschef Olaf Scholz (59) kümmert sich künftig ums Geld im Bund - er wird zugleich Vizekanzler. Das Schlüsselressort ist so etwas wie der Gegenpol zum Kanzleramt. AUSWÄRTIGES AMT: Chefdiplomat wird der bisherige Justizminister Heiko Maas (51). Der Saarländer tauchte erst 2013 so richtig auf der bundespolitischen Bühne auf. Außenpolitische Erfahrung hat er kaum. JUSTIZ: Macht die bisherige Familienministerin Katarina Barley (49). Juristisches Know-How bringt sie mit. Sie hat als Anwältin und Richterin gearbeitet und war Mitarbeiterin am Verfassungsgericht. UMWELT: Übernimmt Svenja Schulze (49). Nach 20 Jahren Landespolitik wechselt die Generalsekretärin der nordrhein-westfälischen SPD nach Berlin. Sie war von 2010 bis 2017 Wissenschaftsministerin in ihrer Heimat. FAMILIE: Überraschungsbesetzung ist hier Franziska Giffey (39) - bisher Bürgermeisterin des bekannten Problembezirks Berlin-Neukölln. Sie wuchs in der DDR auf. ARBEIT UND SOZIALES: Das Ministerium mit dem größten Etat führt künftig Hubertus Heil (45). Der zweimalige Generalsekretär wäre gerne Bildungsminister geworden, nun kann er sich hier profilieren.