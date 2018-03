Rom – Nach dem Rücktritt von Parteichef Matteo Renzi am Montag sucht Italiens Demokratische Partei (PD) einen Ausweg aus der Krise, in die sie nach der Wahlpleite bei den Parlamentswahlen am Sonntag gerutscht ist. Am Montagnachmittag berät das PD-Gremium über die neue politische Strategie, die die Partei einschlagen soll.

Nach Renzis Rücktritt übernimmt der stellvertretende PD-Chef Maurizio Martina vorübergehend den Parteivorsitz. Der noch amtierende Landwirtschaftsminister, ein Vertrauensmann Renzis, muss die Wahl des neuen Parteichefs bei einer Mitte April geplanten PD-Nationalversammlung in die Wege leiten. Mehrere Kandidaten sind im Rennen.

Renzi will weiter Rolle in Partei spielen

Renzi, der trotz seines Rücktritts weiterhin eine Schlüsselrolle in seiner Partei spielen will, setzt auf die Kandidatur seines Vertrauten, Verkehrsminister Graziano Delrio. Auch der Präsident der Region Latium, Nicola Zingaretti, der bei den Regionalwahlen am vergangenen Sonntag mit 33 Prozent die Wiederwahl geschafft hat, beansprucht das Ruder der krisengeschüttelten PD.

Weitere Kandidaten, die sich um den PD-Vorsitz bewerben, sind laut Medienangaben der Präsident der Region Piemont, Sergio Chiamparino, sowie Industrieminister Carlo Calenda. Letzterer, ein parteiunabhängiges Mitglied der Regierung von Premier Paolo Gentiloni, trat erst Anfang dieser Woche der PD bei - eigenen Angaben zufolge als Zeichen der Solidarität mit der Partei, die bei den Wahlen auf ein Rekordtief von 18 Prozent der Stimmen gesunken ist.

Teil der Partei drängt zu Allianz mit Populisten

Einige parteiinterne Renzi-Gegner drängen die Partei zu einer Allianz mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, die mit 32 Prozent der Stimmen stärkste Einzelpartei wurde. Der Präsident der Region Apulien, Michele Emiliano, führt die Front der PD-Spitzenpolitiker an, die den Dialog mit der Bewegung um den Starkomiker Beppe Grillo starten wollen. Sie drängen auf ein Referendum unter den Parteimitgliedern, um deren Zustimmung zu einer Regierung mit der Grillo-Partei zu sondieren.

Das Thema einer möglichen Allianz mit der Fünf-Sterne-Bewegung ist umstritten. Renzi drängt auf den Gang der PD in die Opposition. Damit sind seine Anhänger voll einverstanden. „90 Prozent der PD-Mitglieder sind gegen eine Allianz mit der Fünf-Sterne-Bewegung. Das Thema steht nicht zur Debatte“, betonte Justizminister Andrea Orlando, ein weiteres PD-Spitzenmitglied. (APA)