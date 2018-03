Fieberbrunn – Im Mai 2019 stehen die nächsten EU-Wahlen an. Das Interesse der Bürger hielt sich in der Vergangenheit allerdings in Grenzen. „In Fieberbrunn betrug die Wahlbeteiligung 2014 31,01 Prozent“, erklärt Stephanie Pletzenauer, EU-Gemeinderätin in Fieberbrunn. Um Europa bürgernäher zu machen, lud sie vergangenen Dienstag zu einem Diskussionsabend in den Festsaal. Rede und Antwort standen Gudrun Mosler-Törnström (Präsidentin des Kongresses der Gemeinden und Regionen des Europarates), Herwig van Staa (Präsident zum Tiroler Landtag), Richard Seeber (Leiter Tirol Büro in Brüssel der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino bei der EU) und Bürgermeister Walter Astner.

Welche Vorteile bringt die EU überhaupt? Die Experten lieferten anhand mitgebrachter persönlicher Gegenstände eine Antwort. Gudrun Mosler-Törnström zeigte etwa ihren Universitätsabschluss. „Euro- pa steht für grenzenlose Bildung“, sagt sie. Und Richard Seeber brachte einen Kalender mit eingetragenen Terminen mit. Er sollte die hohe Sitzungsdichte des EU-Parlaments darstellen und damit „die wichtige Rolle der EU“.

Doch genau diese Termine sorgten in der Vergangenheit für Kritik. Wie vielen bekannt ist, reisen 751 EU-Abgeordnete einmal im Monat nach Straßburg, was eine Menge Geld kostet. Diesem „Wanderzirkus“ wollen viele ein Ende setzen, sagt Seeber, doch Frankreich sträube sich noch. „Es braucht Zeit, bis sich das ändert“, ist Seeber überzeugt.

Wie wichtig die EU aber auch vor allem für die Gemeinden ist, sei anhand der Leaderregionen zu erkennen, sind sich die Experten einig. Grenzüberschreitende Projekte wie Rad- oder Wanderwege könnten mit EU-Fördermitteln finanziert werden. „Viele Gemeinden wären ohne diese Fördermittel nicht in der Lage, solche Projekte zu finanzieren“, sagt Astner.

Dass die EU aber auch Krisen erlebt, sei nicht nur am Brexit zu sehen, sondern auch an der Migranten- und Flüchtlingslage und wie man damit umgegangen sei. Für die Zukunft wünscht sich Gudrun Mosler-Törnström in diesem Zusammenhang mehr Solidarität unter den Mitgliedsstaaten. „Ich denke da an den Grenzschutz und an Lampedusa, als man mit dem Helfen so lange gewartet hat, bis das Problem vor der Tür stand. Da gehört schnelleres Handeln her.“ (miho)