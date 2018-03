Wien – Viele Österreicher befürworten laut einer Umfrage das System europaweiter Spitzenkandidaten bei EU-Wahlen. Allerdings sehen die meisten in dem System keine zusätzliche Motivation, zur EU-Wahl zu gehen, geht aus einer am Montag veröffentlichten Aussendung der Österreichischen Gesellschaft für Europapolitik (ÖGfE) hervor.

Demnach stehen 45 Prozent der Befragten dem System der europäischen Spitzenkandidaten positiv gegenüber, 32 Prozent negativ, 23 Prozent wollten sich nicht äußern oder wussten es nicht. Allerdings erhöht bei 48 Prozent das europaweite Spitzenkandidatensystem die Wahlmotivation nicht, bei 40 Prozent hingegen schon. Die nächsten Europawahlen finden voraussichtlich im Mai 2019 statt.

„Kandidaten sollten frühzeitig gekürt werden“

„Die Debatte um europaweite Spitzenkandidaten ist (...) noch kein Thema, das eine breite Öffentlichkeit bewegt“, so ÖGfE-Generalsekretär Paul Schmidt in der Aussendung. „Um dies zu ändern, sollten die Kandidaten für den Kommissions-Topjob diesmal jedenfalls frühzeitig gekürt werden und in allen Mitgliedstaaten präsent sein, um für ihr Programm zu werben.“

46 Prozent hätten weiters gern eine einzige Person an der Spitze der EU, wünschten daher eine Zusammenlegung der Ämter des Rats- und des Kommissionspräsidenten; 41 Prozent sprachen sich dagegen aus.

Die Frage nach einer Verkleinerung der EU-Kommission – und damit nach dem Verlust ständig amtierender „eigener“ Kommissare für jedes Land – war jene, zu der die meisten Befragten (93 Prozent) eine dezidierte Meinung hatten: 50 Prozent sprachen sich gegen eine Verkleinerung aus, 43 Prozent waren dafür.

Für die repräsentative Umfrage befragte die Sozialwissenschaftliche Studiengesellschaft in Auftrag der ÖGfE mehr als 500 Personen telefonisch in der ersten Märzwoche. Die Schwankungsbreite lag bei plus/minus 4,2 Prozent. (APA)