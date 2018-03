Vaduz – Den Reigen seiner Antrittsbesuche in den Nachbarländern hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Dienstag in Liechtenstein abgeschlossen. „Die Wurzeln der Beziehung reichen 300 Jahre, eigentlich fast 900 Jahre zurück“, zeigte Van der Bellen im Schloss Vaduz gegenüber Erbprinz Alois auf. 2019 feiert das Fürstentum sein 300-jähriges Bestehen.

Die gute nachbarschaftliche Zusammenarbeit werde laufend gestärkt, erklärte der Bundespräsident. „Zu den zahlreichen bestehenden Vereinbarungen kommen neue hinzu, etwa im Bereich Steuerwesen.“ Die Beziehung zwischen Wien und Vaduz werde auf vielen Ebenen gepflegt, kulturell, historisch, politisch und vor allem wirtschaftlich. „Liechtenstein ist ein phänomenaler Importeur von Produkten und Dienstleistungen aus Österreich.“

Der Erbprinz konnte mit Zahlen aufwarten: „Wir haben 38.000 Einwohner. Die Österreicher haben bei uns 10.000 Arbeitsplätze, vor allem die Vorarlberger.“ Dazu würden auch Jobs von Liechtensteiner Firmen im Ausland zählen. Etwa beim Klimatechnikspezialisten Hoval, dem Van der Bellen und der Erbprinz eine Visite abstatteten.

Zum neuen Marxer Haus in Vaduz, das als „Active Energy Building“ weltweit für Aufmerksamkeit sorgt, konnte das Staatsoberhaupt nur gratulieren. Der Wiener Architekt Anton Falkeis hatte es den Besuchern vorgestellt.

Dass die Mehrheit der Studenten an der Uni Vaduz aus Österreich kommt, freue ihn sehr, sagte Erbprinz Alois, der die freundschaftlichen Beziehungen der beiden Länder ebenso im Vordergrund sieht. Zum 300-Jahr-Jubiläum Liechtensteins werde eine fürstliche Kunstsammlung in der Albertina in Wien gezeigt.

Zur verzögerten Akten-Übergabe in der Buwog-Grasser-Affäre sagte der Erbprinz, man arbeite sehr wohl auf Justizebene zusammen. Einem Untersuchungsausschuss hingegen würden keine Akten übermittelt. (hwe)