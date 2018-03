Brüssel – Die EU-Kommission will jeder Gemeinde in der Europäischen Union 15.000 Euro zur Einrichtung von WiFi-Hotspots an öffentlichen Plätzen zahlen. EU-Digitalkommissarin Mariya Gabriel erklärte am Dienstag, die Initiative soll tausenden Europäern freien Zugang zum Internet in ihren Dörfern geben. Die WiFi4EU-Initiative sei ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Digitalen Binnenmarkt.

Die Gemeinden könnten sich ab dem heutigen 20. März für ein solches Portal unter „www.WiFi4EU.eu“ bewerben. Bis Mitte Mai läuft die Frist und die ersten 1000 Ansucher könnten mit einem solchen Portal rechnen. Es werde nach dem Motto, wer zuerst kommt, wird zuerst bedient, vorgegangen, heißt es von der EU-Kommission. Um gleichzeitig einen geografischen Ausgleich zu schaffen, werde die EU dafür sorgen, dass jedes Land zumindest 15 solcher Vouchers bekommen soll. In den kommenden zwei Jahren soll die Umsetzung erfolgen. (APA)