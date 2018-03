Nach der Festnahme des früheren katalanischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont in Deutschland schreiben die Zeitungen am Montag: „Times“ (London): „Spaniens Ministerpräsident Mariano Rajoy hat nicht wirklich etwas unternommen, um zu verstehen, warum ein bedeutender Teil der Katalanen auf Unabhängigkeit hofft. Stattdessen hat er eine Haltung eingenommen, die leidenschaftlich an den Buchstaben des Gesetzes hängt, während spanische Polizisten und Gerichte Separatistenführer nach Gusto verfolgt haben. (...) Rajoys Regierung versucht, Stärke zu demonstrieren, doch stattdessen wirkt sie überängstlich. Schlimmer noch: Sie liefert die moralische Autorität an eine respektlose politische Bewegung aus, die diese meistens nicht verdient. Madrid muss Gespräche mit seinen Opponenten aufnehmen und damit aufhören, sie ins Gefängnis stecken zu wollen.“ „Tages-Anzeiger“ (Zürich): „Belgien und die Schweiz haben Puigdemont nicht an Madrid ausgeliefert, weil sie ihn nicht als Straftäter betrachten. Der Katalonienkonflikt ist also in Berlin angekommen. Kann die deutsche Justiz in dem Fall anders entscheiden als der EU-Partner Belgien? Zwar herrscht Einigkeit in der Regierungskoalition in Berlin, dass der Kurs der katalanischen Separatisten weder legal noch legitim sei. Doch können die EU-Staaten länger hinnehmen, dass Madrid versucht, eine demokratische Massenbewegung durch Gefängnis und Geldstrafen zu zerschlagen? (...) Die Verhaftungen von katalanischen Spitzenpolitikern haben die zuletzt zerstrittenen Separatisten in Barcelona wieder geeint. Der Region drohen Streiks, von ihrer Stabilität hängt die gesamte spanische Wirtschaft ab. Und dies tangiert die EU. Brüssel hat es bislang versäumt, in Madrid auf Verhandlungen mit Barcelona für eine politische Lösung der Krise zu dringen. Nun muss es Berlin tun.“ „El Mundo“ (Madrid): „Gestern hat die deutsche Polizei die europäische Rundreise von Puigdemont beendet, der geflohen war, weil er den spanischen Staat gedemütigt und die Farce einer Republik am Leben erhalten hatte, die die katalanische Gesellschaft in zwei Teile gespalten hat. (...) Es ist beruhigend festzustellen, dass in einem Rechtsstaat niemand über dem Gesetz steht, dass die Justiz mit den von den Richtern vorgegebenen Rhythmen arbeitet und dass die Zusammenarbeit der Polizei in Europa eine Realität ist. (...) Nachdem Puigdemont nun festgenommen wurde und andere Flüchtige (...) kurz davor stehen, ausgeliefert zu werden, ist es Zeit für die Unabhängigkeitsbewegung, einmal nachzudenken. Inzwischen sollte sie wissen, dass es außerhalb des Gesetzes nur Tränen gibt.“ „La Repubblica“ (Rom): „Er wollte gerade nach Brüssel zurück, aber die deutsche Polizei hat ihn gestoppt. Das belgische Exil von Carles Puigdemont ist vorbei. Genauso wie seine Tage gezählt sein könnten, in denen er durch Europa getourt ist. Nun befindet sich der katalanische Ex-Regionalpräsident im Gefängnis von Neumünster (...). Es wird Wochen dauern, bis über eine mögliche Auslieferung nach Spanien entschieden wird. Aber der Eindruck ist, dass der katalanische Anführer in Deutschland aus politischer und juristischer Sicht weniger geschützt ist als in Belgien.“ „Dernières Nouvelles d‘Alsace“ (DNA) (Straßburg): „Indem Madrid die Anführer der Unabhängigkeitsbewegung reihenweise ins Gefängnis wirft und dem Volk - das bei den Parlamentswahlen am 21. Dezember mehrheitlich für nach Autonomie strebende Parteien gestimmt hat - seine Vertreter entzieht, schließt sie eine Tür nach der anderen. Ohne einen Notausgang offen zu lassen. Den Gegner zu demütigen und den Eindruck zu erwecken, einem Rachegefühl nachzugeben, ist allerdings auf lange Sicht niemals ein gutes politisches Kalkül.“