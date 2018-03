Wien – Ganz offiziell heißt Mazedonien bisher FYROM (frühere jugoslawische Republik Mazedonien). Warum so kompliziert? Weil Griechenland sich seit der Unabhängigkeit von Mazedonien 1991 dagegenstemmt, dass der neue Staat nur Mazedonien heißen darf. Im Norden von Griechenland gibt es eine Provinz Mazedonien, und man befürchtet Gebietsansprüche. Dahinter steht aber noch viel mehr: Sowohl Mazedonien als auch Griechenland beanspruchen das kulturelle Erbe von Alexander dem Großen.

Der Namensstreit ist auch deshalb so brisant, weil Griechenland die EU-Annäherung von Mazedonien blockiert. Das behindert die politische und wirtschaftliche Entwicklung in Mazedonien, zuletzt war sogar von Rückschritten die Rede. Der Rest der EU würde die Mazedonier deshalb am liebsten so rasch wie möglich an der Hand nehmen, bevor am Balkan ein weiterer Krisenherd entsteht.

Nach jahrelangem Stillstand scheinen die Regierungen in Skopje und Athen nun prinzipiell zu einer Einigung bereit zu sein. Schon aus den Vorgesprächen wurde von einer Annäherung berichtet. Binnen einer Woche trafen einander die Außenminister der beiden Länder nun zweimal in Wien – zuerst in der UNO-City und gestern im österreichischen Außenministerium. Beide Seiten hatten große Delegationen und viele Journalisten mitgebracht, was als Hinweis auf eine möglicherweise bevorstehende Einigung interpretiert wurde.

Formal vermittelt in dem Namensstreit der UNO-Sondergesandte Matthew Nimetz, ein früherer US-Diplomat. Der 78-Jährige hat mehrere Kompromissvorschläge vorgelegt, von denen „Republik Nordmazedonien“ und „Republik Obermazedonien“ am höchsten gehandelt werden. Allerdings will sich die griechische Seite nicht mit einem internationalen Vertrag begnügen, sondern verlangt auch eine Verfassungsänderung in Mazedonien. Doch dafür fehlt der mazedonischen Regierung die nötige Mehrheit im Parlament.

Überhaupt liegt die größte Hürde nicht mehr zwischen den Verhandlern, sondern in ihren Ländern. Sowohl in Griechenland als auch in Mazedonien gibt es eine Opposition, die jeden Kompromiss torpediert. In Griechenland haben Nationalisten, Neofaschisten sowie Vertreter der griechisch-orthodoxen Kirche und von Veteranenverbänden bereits Massendemonstrationen organisiert. (floo, APA)