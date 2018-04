Budapest – Eine lange Wahlnacht, die mit einer Ohrfeige für Viktor Orban endet: So hatte es sich die ungarische Opposition vorgestellt. Doch es kam genau andersherum, als sie es erwartet hatte. Nicht die seit 2010 regierende übermächtige Partei Fidesz von Premier Orban wurde abgewatscht, sondern die Opposition selbst.

Dass Orban letztlich sogar wieder eine Zwei-Drittel-Mehrheit einfahren wird, war nur das Obershäubchen auf der Torte. Der parteilose Bürgermeister der südostungarischen Stadt Hodmezövasarhely, der bei seiner Wahl im Februar von der vereinigten Opposition unterstützte Peter Marki-Zay, bemerkte dann auch bitter, bei dieser Wahl sei „die Opposition abgewählt“ worden. Er geißelte in einer ersten Reaktion auch die zerstrittenen Parteien, denen es nicht gelungen war, sich auf gemeinsame Kandidaten in den Einzelwahlkreisen zu einigen.

Warnung vor „migrationsfreundlicher“ Opposition zog

Orban schürt in seinen Anhängern die Ängste vor Migranten. „Man will uns wieder das Land wegnehmen“, schärft er ihnen im zurückliegenden Wahlkampf ein. Die EU wolle Ungarn zur Aufnahme von Zehntausenden Asylbewerbern zwingen - und nur seine Regierung könne das verhindern. Mit Blick auf das Wahlergebnis scheint es Fidesz gelungen zu sein, mit dem aggressiv und eintönig geführten Wahlkampf gegen die „Migrationsgefahr“ durch den angeblichen „Plan“ des ungarischstämmigen, liberalen US-Milliardärs George Soros seine Wählerbasis zu mobilisieren. Orban hatte zum Kampf gegen die „fremden Interessen dienende, migrationsfreundliche“ Opposition aufgerufen, deren Zersplittertheit, ideologischer Streit und persönliche Eitelkeiten letztlich wohl zum Wahlsieg von Fidesz beigetragen haben.

Ständig im „Bedrohungsmodus“

Der erneute Sieg von Fidesz wird wohl zunächst keine großen politischen Veränderungen bringen, schrieb das Internetportal Index.hu im Vorfeld der Wahl. Es blieben die Unterstützung der Mittelschicht zulasten der Armen, Freunderlwirtschaft, Reformenmangel, ein weiteres Anwachsen der Entfernung vom Zentrum der Europäischen Union und der Bau des umstrittenen Kernkraftwerks Paks 2. Auch die Suche nach dem Feind und Konfrontation dürften weiterhin den politischen Stil von Orban prägen. Dieser würde sich weiterhin zunehmend mit solchen Menschen umgeben, die sich nicht durch ihre Fähigkeiten, sondern durch ihre Loyalität auszeichnen.

Der jetzige Wahlsieg könnte allerdings auch Orbans letzter gewesen sein, schrieb das Portal. Der Regierungschef könne das Land nicht dauerhaft in „Kriegshysterie“ und „Bedrohungsmodus“ halten. Das würde die Menschen „ermüden“. Sobald die Opposition eine reale Alternative anbiete, würden die Wähler Fidesz den Rücken kehren, so das Nachrichtenportal.

Opposition zerstritten und ideologisch gespalten

Für Analysten ist allerdings am überraschendsten, dass die hohe Wahlbeteiligung nicht so stark den Fidesz-Gegnern in die Hände gespielt hat wie erwartet. Zuvor waren Demoskopen davon ausgegangen, dass eine Beteiligung um die 70 Prozent womöglich sogar einen Verlust der absoluten Mehrheit bringen könnte. Tatsächlich waren bei den beiden früheren ungarischen Wahlen mit überdurchschnittlich hoher Beteiligung - 1994 und 2002 - die damalige Regierungsparteien jeweils abgewählt worden. Im zweiteren Fall handelte es sich übrigens um das politische „Ur-Trauma“ Orbans, die für ihn überraschende Wahlniederlage seiner erster Regierung.

Es stellt sich allerdings auch die Frage, ob die Oppositionsparteien überhaupt jemals ernsthaft bereit waren, Fidesz abzulösen. Noch Anfang des Jahres schien es ihnen eher darum zu gehen, sich gegen die anderen Mitbewerber zu behaupten, als gegen die Regierungspartei. Nach dem Oppositionssieg in Hodmezövasarhely sprach man zwar dann vermehrt von der „Ablöse“ Orbans. Allerdings wiesen schon damals viele Analysten darauf hin, dass die nicht nur organisatorisch, sondern auch ideologisch gespaltene und zerstrittene Opposition nur schwerlich eine stabile eigene Regierung auf die Beine würde stellen können.

„Seine Macht wird nicht durch ein Sonntagsvotum enden“

Nichtsdestotrotz kam das Ergebnis vom Sonntagabend als Schock für viele, die auf eine Schwächung Orbans gehofft hatten. Bald machten zaghafte Gerüchte die Runde, es sei bei der Wahl vielleicht nicht alles mit rechten Dingen zugegangen. Doch selbst in dieser Hinsicht hielten sich die Oppositionsparteien mit Protesten oder gar mit einem Antrag auf Wahlüberprüfung zurück.

Der Journalist Marton Gergely von der Wochenzeitung hvg - ehemaliger Vize-Chefredakteur des offenbar auf Druck der Fidesz-Regierung eingestellten oppositionellen Tageszeitung Nepszabadsag - zog dann in einem Online-Kommentar Montag früh auch das bittere Fazit: Orban werde man wohl nicht eines Tages nur so abwählen können. „Seine Macht wird einst nicht durch ein heiter wirkendes Sonntagsvotum zu Ende sein, sondern so, wie es bei jenen Menschen geschieht, die an die isolierten Spitzen der Macht gelangt sind. Vielleicht wird es eine Krise herbeiführen, vielleicht Verrat - aber es wird sicher mit mehr Drama verbunden sein, als bloß mit ungeschickter Koordination.“ (TT.com, APA/dpa)