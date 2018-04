Von Floo Weissmann

Innsbruck – Viviane Reding hatte Facebook schon im Visier, als noch wenige Menschen hinterfragten, was der Konzern mit den Daten seiner Nutzer treibt. Als EU-Justizkommissarin legte sie 2012 den Entwurf für jene europäische Datenschutzverordnung vor, die ab 25. Mai dieses Jahres greift. Die Internetkonzerne basteln jetzt an Reformen. Warum? – „Weil Strafen von bis zu vier Prozent des weltweiten Umsatzes vorgesehen sind. (...) Und jetzt wachen die Facebooks dieser Welt auf“, sagte Reding am Rande ihres Vortrags am MCI der TT.

Die Verordnung trifft jede Firma, die in Europa tätig sein will. Das betont die Luxemburger Christdemokratin nicht ohne EU-Stolz: „Manchmal tun wir auf der Weltbühne so, als ob wir klitzeklein wären. Damit können wir nur verlieren. In Sachen Datenschutz haben wir gezeigt, dass wir groß sind und dass unsere Gesetze auch in Amerika ernstzunehmen sind.“

Ihr zufolge muss Facebook sein Geschäftsmodell umstellen, um der neuen Rechtslage zu entsprechen: „Facebook ist ja nicht gratis. Wir bezahlen Facebook mit unseren Daten. Die Daten werden abgesaugt, und wir haben kein Mitspracherecht, ob wir das wollen oder nicht“, sagt Reding.

Sie ist nach 15 Jahren in der Kommission seit 2014 wieder Abgeordnete des EU-Parlaments. Dieses hat Facebook-Chef Mark Zuckerberg eingeladen, Rede und Anwort zu stehen. Sollte er darauf eingehen, dann „würde ich gerne von ihm hören, wie er sein Geschäft umbauen wird, um nicht auf geklaute Daten zurückgreifen zu müssen“, sagt Reding. Außerdem wolle sie von ihm wissen, ob er das nur in Europa macht, wo ihn die Datenschutzverordnung dazu zwingt, oder auch anderswo.

Die Regulierung auf europäischer Ebene war aber nur der erste Schritt. Im zweiten Schritt geht es ab Mai darum, dass die nationalen Datenschutzbehörden die gemeinsamen Regeln anwenden. Dafür müssten sie auch personell ordentlich ausgestattet werden, sagt Reding, „denn sie haben einen enormen Machtzuwachs und müssen die Unternehmen kontrollieren“.