Prishtina (Pristina) – Der kosovarische Vizeministerpräsident Enver Hoxhaj erwartet vom österreichischen EU-Ratsvorsitz Unterstützung für die EU-Annäherungsbemühungen seines Landes. „Ich wünsche mir, dass die Visa-Liberalisierung des Kosovo eine Priorität der österreichischen Präsidentschaft wird, die auch die Unterstützung durch andere Staaten fördert“, sagte er am Wochenende in Wien im Gespräch mit der APA.

Hoxhaj, der am Freitag Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Europaminister Gernot Blümel (beide ÖVP) traf, gab sich wegen der österreichischen Akzente für die kommende Ratspräsidentschaft zuversichtlich. „Jedes Mal, wenn Österreich eine EU-Ratspräsidentschaft innehatte, gab es interessante Entwicklungen in der Region“, sagte er.

„Bürger des Kosovo haben es verdient“

Der seit zehn Jahren unabhängige Kosovo ist das letzte Land der Region ohne Visafreiheit. Vor rund einem Monat wurde das Grenzabkommen mit Montenegro, das eine wichtige Voraussetzung für die EU-Visa-Liberalisierung darstellt, im kosovarischen Parlament nach mehreren Versuchen und teils gewaltsamen Aktionen der Opposition, darunter Tränengas im Plenarsaal, ratifiziert. „Wir gehen davon aus, dass der Kosovo damit alle Kriterien erfüllt hat“, erklärte Hoxhaj. „Die Bürger des Kosovo haben es verdient, in diesem Jahr einen Beschluss der EU-Institutionen und Mitgliedstaaten zur Reisefreiheit zu bekommen“, fuhr er fort.

Die Kriminalitätsbekämpfung müsse man jedoch noch ausweiten. „Diesbezüglich gab es in den letzten Jahren Fortschritte, und ich gehe davon aus, dass EU-Kommission und EU-Parlament innerhalb von zwei oder drei Monaten für Kosovo die Visafreiheit empfehlen werden“, so der Vizepremier.

Die umstrittenen Äußerungen von Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ), dass der Kosovo zu Serbien gehöre, nahm der Vizepremier und ehemalige Außenminister gelassen. „Ich habe lange in Wien gelebt, sodass ich den innenpolitischen Kontext verstehe und solchen Äußerungen kein großes Gewicht beimesse“, erläuterte er. Die Aussage sei in der Hauptstadt Prishtina kaum diskutiert worden. „Wir haben einen guten Dialog mit Außenministerin Karin Kneissl – alle österreichischen Parteien waren in den letzten 20, 30 Jahren Unterstützer und Freunde des Kosovo“, so Hoxhaj weiter.

Dialog zwischen Kosovo un Serbien fördern

Österreich könne während der Ratspräsidentschaft heuer im zweiten Halbjahr auch den Dialog zwischen dem Kosovo und Serbien in eine neue Phase führen. Die EU fordert von Serbien und dem Kosovo ein rechtlich bindendes Abkommen als gesonderte Voraussetzung für einen EU-Beitritt beider Länder. „Das ist für uns nichts anderes als die Anerkennung und Mitgliedschaft des Kosovo in der UNO“, erklärte Hoxhaj mit Blick auf das Abkommen. „Wenn wir das erreichen, glaube ich, dass wir auch einen Versöhnungsprozess haben können“, fuhr er fort. Serbiens Anerkennung des Kosovo sei dafür Voraussetzung. „Wir gehen davon aus, dass wir bis 2019 einen Durchbruch haben und das Abkommen unterzeichnen können. Wenn das nicht der Fall ist, hat der Dialog weder ein Ziel noch einen Sinn“, sagte der Vizepremier, der sich auch für die zeitliche Befristung der EU-vermittelten Gespräche aussprach, um nicht „endlos“ zu verhandeln.

Hoxhaj hofft, dass der Kosovo bis Ende 2018 „bei guten Fortschritten“ den Status eines EU-Beitrittskandidaten bekommt. Bisher sei bereits ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen mit der EU unterzeichnet worden, das nun durch Reformen umgesetzt werde. Er erklärte außerdem, dass der Antrag des Kosovo auf Mitgliedschaft im Europarat bis zum Sommer gestellt werden könnte.

Nicht alle EU-Länder erkennen Unabhängigkeit an

Fünf EU-Mitgliedsstaaten (Griechenland, Spanien, Zypern, Rumänien und die Slowakei) erkennen die Unabhängigkeit des Kosovo jedoch nicht an. Hoxhaj blieb jedoch zuversichtlich: „Nachdem die EU-Kommission im Februar die (neue) Erweiterungsstrategie vorgestellt hat, gibt es denke ich ein ganz neues Momentum in der Region“, sagte er. So löse Griechenland mit Mazedonien gerade den langjährigen Streit um den offiziellen Staatsnamen Mazedoniens.

Dennoch bleiben Konflikte zwischen dem Kosovo und Serbien bestehen. Erst Ende März wurde der Leiter des serbischen Kosovo-Regierungsbüros, Marko Djuric, im serbisch dominierten Nordteil der kosovarischen Stadt Mitrovica vorübergehend festgenommen. Hoxhaj erklärte, dass es sich dabei um einen „isolierten Fall“ handle. „Das hat nichts mit den Beziehungen zu Serbien zu tun, das ist auch nicht gegen eine ethnische Gruppe gerichtet, sondern gegen eine Einzelperson“, erklärte er. Grund für Djurics Festnahme sei dessen nicht genehmigte Einreise in den Kosovo gewesen.

„Im Rahmen des Dialogs mit Serbien haben wir eine Vereinbarung erreicht, das von mir verhandelt wurde, wie Staatsbesuche aus Serbien im Kosovo geregelt werden“, erläuterte der ehemalige Außenminister. „Wir haben in Belgrad und Prishtina Verbindungsbüros – wenn jemand aus Serbien den Kosovo besuchen möchte, muss er einen Antrag stellen, da gibt es Verfahren und Fristen“, fuhr er fort. Djuric, der den Kosovo sieben oder acht Mal illegal besucht haben soll, habe stolz erklärt, sich nicht daran zu halten. „Er wollte uns provozieren. Da er unsere Verfassung, unsere Grenze und das Abkommen (...) zwischen Serbien und Kosovo verletzt hat, hat er es mit der Justiz und der Polizei zu tun bekommen“, so Hoxhaj. (APA)