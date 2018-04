Wien – Es war nicht das erste Aufeinandertreffen von FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und SPÖ-Chef Christian Kern, das am Mittwoch für Ö1 im Radiokulturhaus über die Bühne ging. Aber es war eines mit ungewohnt heftigen Wortwechseln. Besonders emotional wurde es beim Thema George Soros. Nachdem Strache erklärte, dass der US-Milliardär jüdischer Herkunft, der zuletzt vor allem in Ungarn zum Feindbild erkoren wurde, an der Unterstützung der Flüchtlingsbewegungen nach Europa beteiligt war, geriet der SPÖ-Chef in Rage. Soros werde von Neonazis und Identitären zum Feindbild gemacht, „und Sie dreschen jetzt auch auf ihn drauf“, meinte Kern in Richtung Strach­e. „Sie überschreiten die Grenzen des Anstands und der Moral.“ Der SPÖ-Chef warf den Freiheitlichen im Zusammenhang mit Soros Antisemitismus vor.

Der FPÖ-Vizekanzler nannte die Vorwürfe „absurd“ und sprach von „miesen Unterstellungen“. Kritik an Soros sei legitim und berechtigt, solche gebe es etwa auch vom israelischen Ministerpräsidenten. „Die Konfessionsebene spielt hier keine Rolle“, so Strache. Er verteidigte damit auch Aussagen seines Klubobmanns Johann Gudenus, der mit Sympathien für die Anti-Soros-Kampagne des rechtskonservativen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán die Debatte entfachte. Gudenus sprach von „stichhaltigen Gerüchten“, wonach Soros daran beteiligt sei, „Migrantenströme nach Europa zu unterstützen“.

Und Gudenus legte nach. Anlass zur erneuten Kritik am US-Milliardär gab ihm eine Studie von dessen „Open Societ­y Foundation“ über die Regle­mentierung islamischer Kleidung in den EU-Staaten. Darin wurde die FPÖ mit den Worten beschrieben, sie spiele „eine zentrale Rolle in der Verbreitung der Islamophobie“ in Österreich. Für den FPÖ-Klubobmann ist der Vorwurf an seine Partei, „für die Verbreitung der Islamophobie zuständig“ zu sein, „eine wohl mehr als freche Aussage“. Die Open Society Foundation lehnt pauschale Verhüllungsverbote als „Diskriminierung muslimischer Frauen“ ab. Gudenus sieht in solchen Verboten hingegen einen Kampf für die Frauenrechte und gegen den Islamismus.

Doch wer ist George Soros, der nun auch in der Innenpolitik die Wogen hochgehen lässt? Der aus Ungarn stammende Soro­s musste schon jung Verfolgung und Emigratio­n erleben. 1930 wurde er unter dem Namen György Schwartz als zweiter Sohn eines jüdischen Rechtsanwalts in Budapest geboren. Die Familie überlebte den Holocaust mit gefälschten Papieren. 1947 konnte sich der junge Soros durch den Besuch eines Esperantokongresses nach Großbritannien absetzen, wo er in Folg­e an der London School of Economics studierte. 1956 wechselte Soros in die USA, wo er es durch Finanzspekulationen, unter anderem durch seinen Quantum Funds, bald zu einem märchenhaften Vermögen brachte.

Außerhalb von Finanzkreisen wurde der US-Milliardär für seine weltweiten politisch-philanthropischen Aktivitäten für eine „offene Gesellschaft“ im Sinne des Philosophen Karl Popper bekannt, die er hauptsächlich über seine Open Society Foundations abwickelt. Bald schon wurde seine frühere Heimat Osteuropa zum Zentrum seiner Mission. Er unterstützte in den 1980er-Jahren eine ganze Generation junger Intellektueller, aber auch Oppositionelle wie die polnische „Solidarnosc“. Die durch die Soros-Stipendien Geförderten sollten in den Jahren nach dem Fall des Eisernen Vorhangs eine junge, liberale osteuropäische Elite bilden, die nach Soros’ Absicht die „offen­e Gesellschaft“ in ihren Ländern aufbauen sollte. Darunter war auch Viktor Orbán, 1989 Stipendiat für die Universität Oxford. Orbán und auch anderen Politikern ist der US-Financier wegen seiner finanziellen Unterstützung für zahlreiche Protest- und Umsturzbewegungen, von der Ukraine über Georgien bis hin zu den Wall-Street-Protesten, suspekt. Sogar am „Brexit“-Referendum beteiligte sich der passionierte Befürworter einer britischen EU-Mitgliedschaf­t. Sein­e Stiftungen mussten in den vergangenen Jahren vor allem in Osteuropa zahlreiche Rückschläge hinnehmen; in Russland erfolgte 2015 sogar ein völliges Verbot.

In jüngerer Zeit hat sich Soros – trotz seines hohen Alters nach wie vor äußerst aktiv – in ein aktuelles brennendes Problem Europas, nämlich die Flüchtlingsfrage, eingeschaltet. Durch seine Zeitungsartikel, in denen er Vorschläge für das Management der Flüchtlingsströme brachte, geriet er in Konfrontation mit Orbán­s rechtsnationaler ungarischer Regierung. Diese dämonisierte den 87-Jährigen im Wahlkampf vor der Parlamentswahl am heurigen 8. April. Soros wolle Millionen Muslime in Europa ansiedeln und die Bevölkerung gewissermaßen „austauschen“, hieß es da.

Die Verschwörungs­theorien sind nun in Österreich angekommen. Auch wenn sich Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) von den Behauptungen des FPÖ-Politikers Gudenus distanziert. (TT)