Brüssel, Wien – Frankreich und Deutschland stören sich an den geplanten Kürzungen für die Bauern. Bulgarien ist gegen Einsparungen bei den Mitteln für strukturschwache Regionen. Ungarn hält den Plan, finanzielle Hilfen an die Rechtsstaatlichkeit zu binden, für Erpressung. Die Niederlande schäumen ob der geplanten Steigerung ihrer Beiträge in den Gemeinschaftshaushalt. Und Belgien will, dass der Finanzrahmen nur marginal erhöht wird.

So hat jeder etwas an Brüssels Plänen auszusetzen. Als lauteste Kritikerin ist jedoch – schon vor der Präsentation des Vorschlags – Österreichs Regierung aufgefallen: Sie ist gegen eine Budgetausweitung, gegen eine Beitragserhöhung und gegen Kürzungen bei den Bauern. Dementsprechend nahmen gestern jene, die den Entwurf der EU-Kommission verteidigen, auch direkten Bezug auf Österreich.

Kommissionspräsident Jean-­Claude Juncker etwa wies die Kritik bei einem Treffen mit Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder in Brüssel als „vorschnell“ zurück. Dass manch einer schon vier Stunden nach der Vorstellung der Pläne prinzipielle Ablehnung erklärt habe, sei „der Eile ein bisschen zu viel“. Man brauche „mindestens zwölf Stunden, um sich das ganze Paket erklären zu lassen“, bezog sich Juncker direkt auf Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und bayerische Politiker. Wer sich richtig in die Materie einarbeite, werde merken, dass der Vorschlag „nicht nur ein ernst gemeinter Vorschlag ist, sondern auch ein Vorschlag, den man verantworten kann“, sagte er.

Aber auch die Vertretung der EU-Kommission in Österreich reagierte gestern. Sie wies die von Europaminister Gernot Blümel (ÖVP) genannten 500 Millionen Euro Mehrkosten, die Österreich gemäß dem von Brüssel vorgeschlagenen Finanzrahmen entstehen würden, zurück. „Blümels große Rechnung können wir nicht nachvollziehen“, sagte der wirtschaftspolitische Berater, Marc Fähndrich. Konkrete voraussichtliche Zahlen in Bezug auf die Belastung einzelner Mitgliedstaaten sollen erst Ende Mai bis Anfang Juni vorgelegt werden.

Jörg Wojahn, Leiter der Vertretung, kritisierte die ständige Unterteilung in Nettozahler und Nettoempfänger. Für ihn profitiert jedes EU-Mitglied von der Union. Österreich nutzten beispielsweise die vielen Exporte. „Das Ifo-Wirtschaftsinstitut hat berechnet, dass die EU jedem österreichischen Bürger pro Jahr rund 3095 Euro bringt“, sagte Fähndrich. Die Länder im Herzen der EU und kleine Länder profitierten am meisten. „Hätten wir den Binnenmarkt nicht, würde Österreich 6,17 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes verlieren – Deutschland nur 3,9 Prozent“, so Fähndrich.

Der italienische Ex-Premier und frühere EU-Kommissar Mario Monti wiederum hat Nettozahlern wie Österreich attestiert, sich mit ihrem Nein zu einem höheren EU-Budget ins eigene Fleisch zu schneiden. Mit dem zusätzlichen Geld könnte die EU nämlich das leisten, wozu die Mitgliedstaaten selbst nicht in der Lage seien, etwa die Außengrenzen sichern. „Eine vorgefasste restriktive Position in der Budgetfrage kann verlockend erscheinen, um sich sparsam, stark und national bestimmt zu geben, aber wenn wir ein bisschen weiter vorausblicken, könnte sie sich als selbstzerstörerisch erweisen“, betonte Monti. Dies sollten gerade jene Länder bedenken, in denen nationalistische Parteien im Aufschwung seien, meinte er in Anspielung auf Österreich. (sta, APA)