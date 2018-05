Von Gabriele Starck

Innsbruck – Erwin Teufel hat sich immer für die europäische Idee und Integration eingesetzt, war auch Mitglied im Verfassungskonvent der EU. So hat er auch jetzt eine klare Vorstellung, wie eine Erneuerung der Union aussehen müsste. Der „Monsieur Subsidiarität“, wie er damals von einer französischen Zeitung genannt wurde, tritt seit jeher dafür ein, Aufgaben wieder an untere Ebenen zurückzugeben – an die Nationalstaaten, vor allem aber an die Regionen. Zwei Kommissionspräsidenten hätten ihm damals erklärt, dass 90 Prozent der Zuständigkeiten ja von den Mitgliedsstaaten an die EU herangetragen worden seien. „Aber das entbindet Brüssel doch nicht von der Pflicht zu überprüfen, ob diese Aufgaben tatsächlich überstaatlich wahrgenommen werden müssen“, betont Teufel. Stattdessen müsse Europa neue Aufgaben übernehmen, etwa jene der Verteidigung und die Flüchtlingspolitik.

Aktuelle Abschottungs- und Ausgrenzungstendenzen in Ländern wie Ungarn oder Polen schmerzen Erwin Teufel. „Ich bedaure das außerordentlich.“ Zur EU-Mitgliedschaft gehöre, dass man die Verträge, die man „akzeptiert und unterzeichnet hat, auf Punkt und Komma einhält“. Vertragstreue und Rechtsstaatlichkeit seien die Voraussetzung für eine Zusammenarbeit. „Das sage ich auch an die Adresse von Persönlichkeiten, die ich sehr gut kenne und schätze“, spricht Teufel dezidiert Ungarns Premier Viktor Orbán an.

Von der Kürzung finanzieller Mittel als Sanktion hält der langjährige Politiker allerdings nichts. Gerade in der Frage der Flüchtlingsverteilung sei das letzte Wort noch nicht gesprochen. Als EU-Mitglied habe man sich nun einmal auch in über das eigene Land hinausgehenden Fragen solidarisch zu zeigen. Und auch Orbán werde letztlich sehen, dass er „mit der Einhaltung der europäischen Verträge viel weiter kommt als mit Streit“.

Einfache Antworten auf Populisten gebe es nicht, meint Teufel. Um rechtsradikale Parteien unter der Fünf-Prozent-Hürde zu halten, hält er es aber durchaus für richtig, nach rechts zu rücken. So habe man in Deutschland während der ersten Flüchtlingswelle vom Balkan Anfang der 90er-Jahre rechtsradikale Parteien erst wieder aus den deutschen Landtagen bekommen, als bundesweit begonnen wurde, in jedem Fall einzeln zu prüfen, ob im Herkunftsland tatsächlich eine Verfolgung vorliegt. Der Flüchtlingsdruck sei daraufhin gesunken und die Rechtsradikalen wieder aus den Landtagen geflogen. „Aber dabei haben wir uns natürlich am Rechtsstaat orientiert und keineswegs rechtsextreme Auffassungen übernommen“, betont der 78-Jährige.

Populisten und Nationalisten, die das Christentum für ihre Zwecke vereinnahmen, hält der tiefgläubige Katholik Teufel entgegen, dass der wichtigste christliche Grundsatz die Gottes- und die Nächstenliebe ist. Das bedeute, nicht nur die eigenen Interessen zu sehen. „Fremde Not sehen und nicht übersehen: in der eigenen Stadt, aber auch in Lateinamerika, in Afrika, in asiatischen Ländern. Und sich solidarisch verhalten – am Arbeitsplatz, in der Begegnung mit Menschen, in einer Gemeinde. Es sind ja keine Christenrechte, sondern Menschenrechte, die in der Verfassung stehen, und die gelten gegenüber jedem Menschen.“

Zur Kritik der Kirchen an Ministerpräsident Markus Söders Anordnung, in allen bayerischen Behörden Kreuze als Symbol für die kulturelle Identität anbringen zu lassen, meint Teufel diplomatisch: „Natürlich ist das Kreuz das Symbol für Christen – egal, welcher Konfession. Aber dass unsere Kultur vom Christentum entscheidend geprägt worden ist, kann man auch nicht bestreiten.“ Söders Anweisung hält er allerdings nicht für glücklich. „Ich glaube nicht, dass man das so von oben anordnen kann. Das muss schon mit der inneren Einstellung des jeweiligen Amtsträgers zusammenstimmen.“