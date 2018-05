Berlin – Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages, Cem Özdemir, hat die Anklage des früheren Volkswagen-Chefs Martin Winterkorn in den USA begrüßt. „Die US-Justiz verfolgt die Abgasbetrügereien bis in die höchste Chefetage – gut so. Denn die sind eine Sauerei zulasten von Verbrauchern und Umwelt“, sagte der Grünen-Politiker der Rhein-Neckar-Zeitung (Samstag-Ausgabe).

Dagegen blieben in Deutschland die Autobesitzer die Dummen ohne Gruppenklagerecht. „Hier kommen die Konzernbosse mit ein paar Software-Updates davon, ermöglicht durch die Duck-dich-Haltung der vermeintlich harten CSU-Jungs aus dem Verkehrsministerium.“ Er sprach sich dafür aus, dass die Autokonzerne Dieselfahrzeuge auf ihre Kosten nachrüsten sollten.

Die US-Justiz hat auch Haftbefehl gegen Winterkorn erlassen. Eine Auslieferung muss der 70-Jährige allerdings nicht fürchten, solange er auf deutschem Boden bleibt. (APA/Reuters)