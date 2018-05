Bezirk Kitzbühel

Tödlicher Unfall: Lenker (60) in Itter 200 Meter in Wald abgestürzt

Der Tiroler wurde bei dem Absturz am Mittwochvormittag aus dem Fahrzeug geschleudert. Erst am Abend wurde das Wrack gefunden. Für den 60-Jährigen kam jede Hi...