Rom - Der süditalienische Rechtsanwalt und Professor für Privatrecht, Giuseppe Conte, soll nach Medienangaben neuer italienischer Premier werden. Den Namen des 54-Jährigen aus dem süditalienischen Apulien, der in Wien am Internationalen Kulturinstitut (IKI) Deutsch gelernt hat, wollen die rechte Lega und die Fünf Sterne-Bewegung Präsident Sergio Mattarella bei einem Treffen am Montagabend vorschlagen.

Die Fünf-Sterne-Bewegung und die rechte Lega haben bereits Grünes Licht für ihr gemeinsames Regierungsprogramms durch ihre Anhänger erhalten. Mattarella trifft um 17.30 Uhr die Fünf Sterne-Bewegung, angeführt von ihrem Chef Luigi Di Maio, teilte das Büro des Staatschefs mit. Um 18 Uhr folgt ein Treffen mit der Lega und ihrem Vorsitzenden Matteo Salvini. Die beiden Parteichefs wollen Mattarella dem Vernehmen nach auch die Ministerliste vorlegen.

Medienberichten zufolge ist Salvini als Innenminister vorgesehen, während Di Maio das Arbeitsressort oder das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung übernehmen könnte. Auch das Wirtschaftsministerium beansprucht die Fünf-Sterne-Bewegung für sich, während die Lega das Verteidigungsressort übernehmen will. Als möglicher Außenminister gilt der erfahrene Diplomat Giampiero Massolo.

Schwere Kursverluste an Mailänder Börse

Die Mailänder Börse hat am Montag mit schweren Kursrückgängen auf die bevorstehende Regierungsbildung reagiert. Die „Borsa Italiana“ meldete Kursverluste von zwei Prozent und war die schwächste unter den Börsen Europas.

Der Koalitionsentwurf in Italien hat laut Österreichs Nationalbank-Chef Ewald Nowotny „viel Nervosität“ verursacht. Nowotny äußerte die Hoffnung, dass die Maßnahmen, die die neue Regierung umsetzen werde „viel weiser“ als die bisherigen Vorschläge der beiden Parteien sein werden.

Appelle aus Brüssel zurückgewiesen

Der Koalitionsvertrag der beiden Parteien löste in Brüssel Sorgen aus. Befürchtet wird, dass wegen der darin enthaltenen Maßnahmen Defizit und Schulden in Italien weiter wachsen könnten. Lega und Fünf Sterne wollen die europäischen Verträge mit Blick auf Staatsverschuldung und Haushaltsdefizit „neu diskutieren“.

Lega-Chef Salvini kritisierte CSU-Europapolitiker Manfred Webe, der an die künftigen Regierungspartner in Italien appelliert hatte, die Debatte über den Euro und seine Regeln umgehend zu stoppen. „Weber soll an Deutschland denken. An die Italiener denken wir“, entgegnete Salvini am Montag auf Twitter.

„Das ist ein Spiel mit dem Feuer, weil Italien hoch verschuldet ist“, sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei (EVP). „Irrationale oder populistische Aktionen könnten eine neue Euro-Krise hervorrufen. Deswegen kann man nur appellieren und sagen: Bleibt im Bereich der Vernunft.“

Neuer Premier bisher nicht politisch in Erscheinung

Der als Premierminister vorgeschlagene Giusieppe Conte hat 1988 an der römischen Universität „La Sapienza“ summa cum laude promoviert und dann sein Studium in Yale, Paris und New York fortgesetzt. Am Internationalen Kulturinstitut in Wien hat Conte 1993 Deutsch gelernt. Der in Rom lebende Conte ist Professor für Privatrecht in Florenz und an der römischen Universität LUISS. Er ist Mitglied des Obersten Richterrats für administrative Justiz. Zuvor hatte er an der Universität von Malta und an der Universität der sardischen Stadt Sassari doziert. In der politischen Öffentlichkeit ist er bisher jedoch nicht in Erscheinung getreten.

Sein letztes Buch „Impresa responsabile“ (Verantwortungsbewusstes Unternehmen) wurde im vergangenen Monat veröffentlicht. Vor zwei Wochen erschien ein 650-seitiges Werk Contes zum Thema „Schutz der fundamentalen Rechte und Freiheiten“.

Conte war in die Regierungsliste, die die Fünf Sterne-Bewegung vor den Parlamentswahlen am 4. März vorgestellt hatte, aufgenommen und als möglicher Minister für die öffentliche Verwaltung vorgeschlagen worden. Der geschiedene Vater eines zehnjährigen Sohnes ist auf Druck seines Freundes Alfonso Bonafede, Zivilrechtsanwalt und „Rechte Hand“ von Fünf Sterne-Chef Di Maio, der populistischen Bewegung beigetreten.

Früher war Conte Linkswähler

Zuvor war Conte Eigenangaben zufolge ein Linkswähler. „In der Vergangenheit habe ich linksgewählt. Heute denke ich, dass die ideologischen Schablonen des 20. Jahrhunderts überholt sind“, sagte Conte dazu. (TT.com, APA)