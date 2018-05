Von Floo Weißmann

Rom – Italiens Staatschef Sergio Mattarella lässt die Wahlsieger zappeln. Zwar haben sich die Protestpartei Fünf Sterne und die rechtspopulistische Lega für die Regierungsbildung zusammengerauft, was kaum jemand erwartet hätte. Aber so rasch, wie sich Sergio Di Maio (Fünf Sterne) und Matteo Salvini (Lega) die Machtübernahme vorgestellt hatten, geht es nun doch nicht. In der Vorwoche warf ihnen Mattarella zunächst den Entwurf ihres Regierungsprogramms zurück. Und jetzt hat er offenbar Bedenken, was ihren Vorschlag für den neuen Premierminister, Giuseppe Conte, betrifft.

Der Jurist aus Süditalien ist bisher politisch kaum in Erscheinung getreten. „Er ist de facto jemand, der von außen kommt und das umsetzen soll, was Di Maio und Salvini ausgehandelt haben“, sagte Markus Grimm von der Uni Gießen der TT. Für Italien sei es sehr ungewöhnlich, dass der Regierungschef als Exekutor oder Marionette auftritt. Selbst die Minister seiner Regierung kann sich Conte offenbar nicht selbst aussuchen. „Ich glaube, dass Mattarella sich sehr genau erklären lässt, wie das funktionieren soll“, meint Grimm.

Dazu kam gestern Ärger über den offenbar geschönten Lebenslauf von Conte. Der 53-Jährige hatte darin u. a. die New York University aufgelistet. Eine Sprecherin der Universität sagte jedoch, ein Guiseppe Conte sei dort nicht bekannt. „Vielleicht wird er sich noch einmal Gedanken machen, ob er diese Rolle (des Premierministers) annimmt“, spekuliert Grimm.

Auch ein unter „juristische Fortbildung“ aufgelisteter Wien-Aufenthalt wirft Fragen auf. Das genannte „internationale Kulturinstitut“ ist nämlich eine Sprachschule. Diese wollte gestern aus Datenschutzgründen keine Auskunft über Teilnehmer geben.

Mattarella, Mitgründer des abgewählten Partito Democratico, werde den Populisten die Regierungsbildung nicht dauerhaft verweigern können, sagt Grimm, zumal im Parlament derzeit keine andere Mehrheit in Sicht ist. „Aber er kann auf Zeit spielen und hoffen, dass ihm die Parteien mehr Garantien geben.“

Das kann etwa die Budgetpolitik betreffen. International hat es für Aufregung gesorgt, dass die Fünf Sterne und die Lega den Euro-Stabilitätspakt neu verhandeln und teure Wahlversprechen umsetzen wollen. Grimm bleibt gelassen. Die Entwürfe für das Programm seien – offenbar auf Druck von Mattarella – abgespeckt worden. Der Staatschef kann sich dabei auf die Verfassung berufen, die vorschreibt, dass der Haushalt über mehrere Jahre ausgeglichen sein muss.

Dennoch kamen auch gestern Warnungen aus Brüssel und Berlin. „Wir legen Wert darauf, dass die neue italienische Regierung auf Kurs bleibt“, sagte etwa Valdis Dombrovskis, Vizepräsident der EU-Kommission. Und der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratzscher, sprach von der „Gefahr einer Panik an den Finanzmärkten“, falls die neue italienische Regierung sich nicht zu einer „soliden Wirtschaftspolitik“ und zu Europa bekennt.

Grimm hingegen meint, dass Druck von außen eher schadet als nützt, weil er den anti-europäischen Populisten in die Hände spielt. Er erinnert daran, dass Italien in der EU ein Nettozahler ist. „Wenn man sie jetzt schon pauschal verurteilt, ist das ein Bärendienst.“ Es gehe jetzt eher darum, Italien zu unterstützen, um ein Abdriften zu verhindern. Grimm sieht durchaus Chancen für Dialog: „Ich glaube, dass die Fünf Sterne sehr darauf aus sind, dass sie auch auf der europäischen Ebene anerkannt werden.“

Dazu kommt, dass die neue Regierung besonders umstrittene Vorhaben möglicherweise nicht durch das Parlament bringt. Besonders im Senat ist die Mehrheit sehr knapp. Grimm erwartet zwar, dass es am Anfang einen Vertrauensvorschuss gibt, der die Regierungsfraktionen zusammenschweißt. Aber im Laufe der Zeit „kann es passieren, dass viele nicht zufrieden sind“.

Mattarella jedenfalls lässt sich Zeit, Inhalte, Personen und die politische Dynamik noch einmal zu prüfen. Gestern empfing er die Präsidenten der Parlamentskammern. Es wurde gemunkelt, dass er vielleicht auch heute noch keinen formalen Auftrag zur Regierungsbildung erteilt.