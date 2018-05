Brüssel — Facebook-Chef Mark Zuckerberg ist bei seiner Anhörung im Europaparlament fast allen unangenehmen Fragen problemlos ausgewichen. Das Format des Treffens, bei dem alle Fragen erst gesammelt am Ende beantwortet werden sollten, ermöglichte es dem 34 Jahre alten Tech-Milliardär, sich auszusuchen, worauf er antwortet. Dies tat er dann mit allgemeinen Floskeln statt konkreter Antworten. Zuckerbergs flache Vorstellung fiel auf die EU-Abgeordneten zurück, die eigentlich viele interessante und kritische Fragen in petto hatten.

Die Fraktionschefs und Abgeordneten benötigten ganze 62 Minuten für ihre Fragen. Dann gab Zuckerberg 23 Minuten lang seine Antworten — und beendete seinen Monolog mit dem Verweis, der Termin sei nun schon um eine Viertelstunde überzogen. Laut dem Sprecher der Grünen im EU-Parlament, Sven Giegold, hatte Facebook durchgesetzt, dass Mark Zuckerberg keine Rückfragen beantworten musste. Hintergrund: Mark Zuckerberg, der erst nur einen Vertreter nach Brüssel schicken wollte und dann eine Befragung hinter verschlossenen Türen forderte, hatte die Konditionen für die öffentliche Anhörung diktiert — und die EU, offenbar dankbar für die Audienz des Facebook-Chefs, abgenickt.

Das ist eine Frechheit! #Zuckerberg hat durchgesetzt, dass alle Fragen der EU-Abgeordneten gesammelt werden, bevor er sie am Ende beantwortet. So kann er unangenehme Frage umgehen. Jetzt verkündet er die Regel sogar selbst. Das Parlament muss die Regeln setzen, nicht Zuckerberg!

— Sven Giegold (@sven_giegold) 22. Mai 2018

"Genie, das ein digitales Monster geschaffen hat, das die Demokratie zerstört"

So wurde ein kritischer Dialog von vornherein ausgeschlossen, dabei war Zuckerberg von den Fraktionsspitzen viel härter rangenommen worden als bei seinem vierstündigen Anhörungs-Marathon im US-Kongress. Die Fragen gingen zum Teil an die Substanz: Die EU-Politiker wirkten angriffslustiger und besser vorbereitet als ihre US-Kollegen. So fragte etwa der belgische Liberale Guy Verhofstadt explizit nach den sogenannten "Schattenprofilen" von Menschen, die gar keine Facebook-Mitglieder sind, von denen aber trotzdem Daten gesammelt werden. Verhofstadt fiel auch mit scharfen Worten auf: Zuckerberg müsse sich entscheiden, ob er in die Geschichte in einer Reihe mit Technologie-Innovatoren wie Apple-Gründer Steve Jobs und Microsoft-Gründer Bill Gates eingehen werde — oder als "ein Genie, das ein digitales Monster geschaffen hat, das unsere Demokratien zerstört".

"You're apologising every year Mr #Zuckerberg. You've apologised several times this year. Can you actually solve your problems? Self-regulation clearly doesn't work. I'm a liberal, but even I think EU should regulate you". ?@ALDEgroup @guyverhofstadt nailed it #zuckerberghearing pic.twitter.com/Yv7ZAY81gh

— EU DisinfoLab?? (@DisinfoEU) 22. Mai 2018

Der CSU-Politiker Manfred Weber wollte vom Facebook-Chef wissen, ob dieser 2015 persönlich entschieden habe, die vom Datenskandal um Cambridge Analytica betroffenen Nutzer nicht zu informieren - eine Frage, auf die es in den USA noch hieß, Facebook werde die Abläufe recherchieren und die Politiker nach der Befragung darüber informieren. Eine Antwort blieb Zuckerberg auch in Brüssel schuldig.



"Keine Antwort ist auch eine Antwort"

"Das war zu kurz, das war zu flach, das war nicht substanziell genug", befand auch der Fraktionschef der europäischen Sozialdemokraten, Udo Bullmann, und sprach von einem Formatfehler. "Man hätte Ping-Pong spielen müssen." Das direkte Frage-Antwort-Spiel war von allen Fraktionen gefordert worden. Parlamentspräsident Antonio Tajani verwies jedoch auf die "Conference of Presidents", bei der ein Bündeln der Fragen üblich sei. Der konservative Italiener nahm Zuckerberg in Schutz und wertete den Abend als Erfolg für das Europaparlament. Dies sei im Mittelpunkt der politischen Debatte und habe gezeigt, dass es sich für die Interessen der Europäer einsetze.

Der Grünen-Abgeordnete Jan Albrecht verlangte von Zuckerberg eine Zusicherung, dass die Nutzerdaten von Facebook und WhatsApp nicht zusammengeführt werden. Als Zuckerberg daraufhin die Anhörung mit dem Hinweis, man sei schon 15 Minuten über der Zeit, selbst beendete, hakte Albrecht noch einmal nach. Doch Parlamentspräsident Tajani sprang dem Facebook-Chef bei. Der wiederum versprach, die noch offenen Fragen - wie schon vorher im US-Kongress - schriftlich zu beantworten. "Keine Antwort ist auch eine Antwort", sagte Albrecht später.

Unzufrieden, aber stolz posieren

"Mir ist bewusst, dass es viele konkrete Fragen gab, auf die ich nicht konkret eingehen konnte", sagte der Facebook-Chef zum Schluss. Man werde sie nachträglich beantworten. Nach einem lange Statement bat er abermals um Entschuldigung für den Vertrauensbruch und den Datenskandal.

Einige der Fraktionschefs machten ihrer Unzufriedenheit Luft. "Ich habe sechs Fragen eingereicht, die mit "Ja" oder "Nein" beantwortet werden können — und keine davon ist beantwortet worden", empörte sich der Grüne Philippe Lamberts. Eine davon war, ob Facebook seinen Mitgliedern die Möglichkeit geben werde, sich komplett personalisierter Werbung zu entziehen. "Er war nicht sehr überzeugend und hat nicht auf all unsere Fragen geantwortet", schrieb der Fraktionschef der konservativen EVP, Manfred Weber, auf Twitter. Trotz des Unmuts über das Ignorieren der Fragen ließen sich die Parlamentarier zu Hauf stolz mit dem Facebook-Chef fotografieren.



Mark Zuckenberg and myself after the EP hearing. pic.twitter.com/7zeCrE1lPW

— Cecilia Wikström(L) (@CeciliaWikstrom) 22. Mai 2018

Mit Ruhm bekleckert hat sich die Europäische Union mit der Anhörung allerdings nicht. Seit Wochen weisen EU-Politiker mit geschwellter Brust darauf hin, wie man mit der Datenschutz-Grundverordnung nun auch die großen Onlinekonzerne in die Schranken weise. Gleichzeitig lassen sie sich von Facebook angeblich die Bedingungen für eine Anhörung diktieren. Das ist keine gute Antwort auf die Frage, wie mächtig die EU gegenüber dem Silicon Valley tatsächlich ist. (TT.com, dpa)