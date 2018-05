Innsbruck — Morgen tritt die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft. Sie soll erstmals Datenschutz auf Augenhöhe zwischen Konsumenten und Unternehmen bringen, hoffen Experten. Die DSGVO ist auch ein Druckmittel gegen internationale Konzerne wie Facebook, Google oder Amazon, die besonders viele Nutzerdaten speichern. Bisher waren die Möglichkeiten nationaler Behörden begrenzt, gerade solche Internet-Giganten zu einer Änderung ihrer Nutzungsbedingungen zu bewegen. Deshalb werden die neuen Regeln auch weltweit Auswirkungen haben. Jedes Unternehmen, das personenbezogene Daten von EU-Bürgern verarbeitet, ist künftig dazu verpflichtet, die EU-Regeln anzuwenden — zumindest bei europäischen Kunden und Nutzern.

EU-Bürger erhalten damit weitreichende neue Rechte, für Unternehmen bringt der verschärfte Datenschutz zugleich eine Reihe an Pflichten und Mehraufwand.

Recht auf vergessen werden: Dieses Recht hatten die Bürger auch schon bisher. Nun wird es aber einfacher, dieses durchzusetzen. Daten, die für den ursprünglichen Zweck der Speicherung nicht mehr benötigt werden, müssen von Unternehmen gelöscht werden. Außerdem bekommen Nutzer das Recht, personenbezogene Daten wie Informationen über das Privat- oder Berufsleben sowie Fotos im Web löschen zu lassen.

Recht auf Information: Konsumenten müssen künftig von Beginn an in einfacher Sprache darüber aufgeklärt werden, wer ihre persönlichen Daten wie Name, Adresse, E-Mail-Adresse und Ausweisnummer aus welchem Grund erhebt — und sie müssen zustimmen. Zudem muss klar sein, wie lange die Daten aufbewahrt werden sollen. Gemäß der DSGVO müssen insbesondere große Plattformen von ihren Nutzern eine „freie, spezifische, informierte und eindeutige" Zustimmung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einholen. Facebook, Twitter, Airbnb und andere große US-Plattformen haben bereits damit begonnen, europäische Nutzer über Änderungen ihrer Nutzungsbedingungen zu informieren. Die Einwilligung muss jederzeit zurückgezogen werden können.

Recht auf Auskunft: Unternehmen und Organisationen müssen gespeicherte Daten ihrer Kunden auf Anfrage jederzeit den Betroffenen zur Verfügung stellen.

Datenrucksack: Wechseln Konsumenten von einem Anbieter zum anderen, können sie ihre Daten wie E-Mails, Fotos oder Kontakte mitnehmen. Das Unternehmen, das die Daten nicht mehr für die Kundenbetreuung nutzen kann, muss diese daraufhin löschen.

Datenminimierung: Es sollen von den Unter­nehmen nur so wenig persönliche Daten wie möglich gespeichert und verarbeitet werden. Zudem dürfen die Daten nicht beliebig, sondern nur zweckgebunden erhoben werden.

Strafen: Unternehmen drohen bei Verstößen gegen die neuen Regeln hohe Strafen — sie können sich auf bis zu vier Prozent des Jahresumsatzes belaufen. Verstöße gegen die DSGVO müssen Unternehmen innerhalb einer Frist von 72 Stunden den Behörden melden. Jedoch sind diese Strafen vor allem für vorsätzlich begangene Verletzungen der Datenschutz-Regeln vorgesehen. Firmen können zudem zunächst auf Nachsicht bei der Anwendung der neuen Datenschutzregeln hoffen. Es könnte bis zu zwei Jahre dauern, bis alle Firmen die europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) übernommen haben müssten, sagte die EU-Kommissarin für Justiz und Verbraucherschutz, Vera Jourová, kürzlich. Zunächst seien die Behörden auf Beratungen und Hilfestellungen eingestellt.

Sicherheit: Für die Unternehmen heißt das aber auch, dass sie auf die von ihnen erhobenen personenbezogenen Daten besser aufpassen müssen. Daten müssen so sicher gespeichert werden, dass unbefugter Zugriff, aber auch versehentlicher Verlust nicht möglich sind. Das kann auch bedeuten, dass Unternehmen diese Informationen verschlüsseln müssen. Über Datenschutz-Verstöße müssen die Konsumenten informiert werden. Wenn ein Risiko für sie entstanden ist, müssen Unternehmen die Verstöße zudem bei nationalen Behörden melden.

Vereine: Die Wirtschaftskammer bietet den heimischen Unternehmen bereits seit Längerem umfassende Beratung in Sachen Datenschutzverordnung. Problematischer könnte die Verordnung aus Sicht von Experten für Vereine werden, die ebenfalls von den neuen Datenschutzregeln betroffen sind. Sie sind zumeist ehrenamtlich organisiert und haben häufig weit weniger Ressourcen als Unternehmen zur Verfügung, um den zu erwartenden Mehraufwand zu bewältigen. (APA, ecke)