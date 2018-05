Rom – Nach dem Scheitern der Bemühungen für die Bildung einer politischen Regierung in Italien soll der Wirtschaftsexperte Carlo Cottarelli das Land in Neuwahlen führen. Staatspräsident Sergio Mattarella beauftragte den ehemaligen Direktor beim Internationalen Währungsfonds (IWF) am Montag, eine Expertenregierung zu bilden. Die Chancen dafür stehen jedoch denkbar schlecht.

Wenn er im Parlament das Vertrauen bekomme, werde er den Haushalt durchbringen, dann könnte Anfang 2019 gewählt werden, sagte Cottarelli in Rom nach dem Treffen mit Mattarella. Bekomme er keine Zustimmung im Parlament, würde eine „sofortige“ Neuwahl angepeilt – das könnte „nach August“ passieren. Am Sonntag waren Gespräche für ein Kabinett aus Lega und Fünf Sterne-Bewegung gescheitert.

Cottarelli, von 2008 bis 2013 ranghoher Mitarbeiter des Internationalen Währungsfonds (IWF) und danach Sparkommissar der italienischen Regierung, erklärte, eine Regierung unter seiner Führung werde vollkommen neutral sein. Er habe keine Absicht, bei Neuwahlen zu kandidieren. Prioritäre Aufgabe eines Kabinetts unter seiner Führung sei die Verabschiedung des Budgets für 2019 heuer im Herbst.

Bekenntnis zu proeuropäischem Kurs

Der 64-Jährige versicherte, dass seine mögliche Regierung einen proeuropäischen Kurs einnehmen werde. Italiens Beteiligung an der Eurozone sei von „fundamentaler Bedeutung“, sagte Cottarelli. „Eine Regierung unter meiner Führung würde einen umsichtigen Umgang mit dem Haushalt garantieren.“

„Der Dialog mit der EU zum Schutz der italienischen Interessen ist von wesentlicher Bedeutung. Es muss ein konstruktiver Dialog bei voller Anerkennung der wesentlichen Rolle Italiens sein“, sagte Cottarelli. Der Lombarde betonte, er wolle in Kürze Staatschef Mattarella eine Ministerliste vorlegen und sich der Vertrauensabstimmung unterziehen.

Kaum Chancen auf Übergangskabinett

Die Chancen, dass Cottarelli eine parteiunabhängige Übergangsregierung auf die Beine stellt, sind jedoch gering. Neuwahlen im Herbst scheinen näher zu rücken. Ein neuer Wahlkampf steht dem Land bevor, bei dem sich proeuropäische und europakritische Kräfte messen werden.

Aufgrund der Aussagen der Parteichefs könnte eine mögliche Regierung Cottarelli lediglich mit den sicheren Stimmen der 111 PD-Abgeordneten rechnen. Lega, Fünf-Sterne-Bewegung, Forza Italia und die Rechtsgruppierung Fratelli d‘Italia wollen gegen das Kabinett stimmen. In der zweiten Parlamentskammer, dem Senat, bräuchte Cottarelli 161 Stimmen, um sein Kabinett durchzubringen. Bisher kann er lediglich mit den 52 PD-Stimmen rechnen.

Was macht die SVP?

Noch unklar ist, wie die Autonomie-Gruppe stimmen wird, der auch die Parlamentarier der Südtiroler Volkspartei (SVP) angehören. Die SVP hatte sich mit Präsident Mattarella solidarisch erklärt, der wegen der gescheiterten Verhandlungen zur Bildung einer Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung unter Beschuss geraten war. Die Fünf-Sterne-Bewegung forderte ein Amtsenthebungsverfahren für den Präsidenten.

Unbestätigten Meldungen zufolge feilt Cottarelli an einer schlanken Regierung mit wenigen Ministern. Die Liste der Regierungsmitglieder soll Mattarella spätestens am Dienstag vorgelegt werden. Cottarelli will sich noch diese Woche einer Vertrauensabstimmung in beiden Parlamentskammern unterziehen.

Sollte Cottarelli es nicht schaffen, ein Kabinett auf die Beine stellen, rücken Neuwahlen im Herbst näher. „Die nächsten Wahlen werden zu einem Referendum zwischen dem Volk und der alten Kaste sein“, sagte Lega-Chef Salvini. Er zeigte sich überzeugt, dass die europakritischen Kräfte, die bei den Parlamentswahlen am 4. März 50 Prozent der Stimmen erobert hatten, bei einem neuen Urnengang 70 Prozent schaffen könnten. (APA, TT.com)