Von Christian Gonsa

Moria – Das Lager liegt im Hügelland nördlich der Inselhauptstadt Mytilini, idyllisch inmitten von alten Olivenhainen, ein paar hundert Meter entfernt vom Dorf Moria. Hinter dem Drahtzaun ist eine große Zahl von Wohncontainern auszumachen, dicht an dicht gebaut, teilweise übereinandergestapelt. An diesem Morgen sind kaum Menschen auf der Straße vor dem Lager zu sehen. Es ist Frühstückszeit, die Bewohner warten in langen Schlangen auf ihr Essen.

Das ist das berüchtigte Registrierungszentrum Moria, das größte Flüchtlingsauffanglager der Ost-Ägäis. Bevor die Flüchtlinge kamen, stand hier eine Kaserne. Dann baute man das Zentrum, in seiner letzten Ausbauphase für 3000 Menschen geeignet. Ende Mai aber befanden sich 7300 Menschen im Lager und in der provisorischen Zeltstadt daneben.

Die vielen Flüchtlinge steigern das Aggressionspotenzial. Ende April kam es zu massiven Übergriffen auf afghanische Flüchtlinge, inklusive Frauen und Kinder, die aus Protest gegen die schleppende Bearbeitung ihrer Asylanträge und die Lebensumstände in Moria in der Inselhauptstadt Mytilini kampierten. Geschäftsleute und Vertreter der Tourismusindustrie haben genug vom zweifelhaften Ruhm ihrer Insel als „Hot Spot“ der europäischen Flüchtlingskrise. Ihr Zorn, geschürt von Rechtsradikalen der neonazistischen „Goldenen Morgenröte“, richtet sich gegen die Fremden – die nichts lieber täten, als die Insel so schnell wie möglich wieder zu verlassen.

Die Regierung spricht lediglich von einer schnelleren Bearbeitung der Anträge und von einem schnelleren Abtransport der Flüchtlinge aufs Festland – unter der Voraussetzung, dass nicht wieder mehr Flüchtlinge aus der Türkei übersetzen. Ein Lokalaugenschein zeigt aber, dass ganz informell einiges für den „Druckabbau“ in Moria getan wird. Zwar beteuern die Behörden mit Rücksicht auf die Bevölkerung der Insel stets, dass keine Vergrößerung des Lagers geplant ist – Lesbos soll keine „Gefängnisinsel“ werden. In der Realität aber fressen sich die Zelte in den Hügel an der Nordostseite des Lagers hinein, der griechische Staat drückt dabei ein Auge zu.

Oben am Hügel, im Schatten eines Olivenbaums, am Rand der neuen Siedlung, lagert eine kurdische Großfamilie. Einer der Männer sagt, dass sie aus dem Raum Idlib sind. Er erzählt von den Bombardements in Syrien, der Angst der Kinder bei der Überfahrt im Schlauchboot. Warum sie hier draußen sind? Es ist viel zu eng im offiziellen Lager. Weiter unten finden Terrassierungsarbeiten statt. Ein Helfer mit Lapto­p kommt und sagt: „Das hier ist Privatgrund.“ Er ist von der niederländische­n Hilfs­organisation „Movement on the Ground“. Er erklärt, dass seine Organisation den Boden, auf dem die Zelte aufgebaut werden, von den Anrainern pachte­t. Tatsächlich ist auf der Internet-Site der Organisation zu lesen, dass eine halbe Million Euro für die Schaffung der Infrastruktur für 1000 Flüchtlinge aufgewendet wird.

In diesen Tagen wurden den Einwohnern des Dorfes Moria endlich Entschädigungszahlungen für die Zerstörungen des Jahres 2015 zugesprochen. Durch die Verpachtungen haben die Bewohner von Moria ein zusätzliches Einkommen. Es dürfte also kein Zufall sein, dass die Proteste der Anrainer in letzter Zeit stark nachgelassen haben.

„In den drei Monaten, in denen ich hier bin, hat sich die Situation sehr verschlechtert“, erzählt die schwedische Krankenschwester Fia Iveslätt von den „Ärzten ohne Grenzen“, die in ihrem Stützpunkt Frauen und Kinder betreuen. „Das Lager ist völlig überfüllt, die Bewohner sind zusammengepfercht wie Hühner in Legebatterien. Abwasserleitungen und Toiletten sind für 800 Menschen konzipiert; das Wasser ist schmutzig. Die Kinder haben Hautausschläge, Durchfall – alles, was mit unhygienischen Lebensbedingungen zu tun hat.“ Iveslätt bestätigt, dass in letzter Zeit zahlreiche Kurden eingetroffen sind. „Wir haben Kinder, die haben noch Verletzungen von den Bombardements!“ Das Schlimmste? „Sie wissen nicht, wie es weitergeht. Die Zukunft ist völlig ungewiss.“

Auf der restlichen Insel ist die Lage unter Kontrolle. Die Strände im Norden, an denen vor zweieinhalb Jahren noch Hunderte Helfer auf Boote warteten, sind vereinsamt, kleine Auffanglager im Hügelland darüber versperrt – die große Flüchtlingswelle des Jahres 2015 ist nur noch eine ferne Erinnerun­g. Im Hafenfleck Skala Sykaminia macht man sich sogar wieder zaghaft Hoffnung auf eine ansprechende Tourismussaison. Die Strände wurden gesäubert, die Hunderten weggeworfenen Schwimmwesten entfernt. „Heuer sind wir wieder besser ausgebucht“, sagt die Wirti­n im Café „Traverso“ im malerischen Fischerhafen. „Allerding­s nur im Juli und im August“, fügt sie resignierend hinzu.