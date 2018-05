Rom – Die italienische Polizei hat Ermittlungen wegen Morddrohungen gegen Staatspräsident Sergio Mattarella aufgenommen. Nachdem das Staatsoberhaupt die Bildung einer Regierung aus europakritischen Kräften verhindert hat, wurde Mattarella vor allem in sozialen Netzwerken heftig kritisiert.

Unbekannte wünschten dem Sizilianer einen Tod wie jener seines Bruders Piersanti Mattarella, der als Präsident des sizilianischen Regionalparlaments 1980 von der Mafia ermordet wurde. „Mattarella ist ein Diktator, der einen Staatsstreich verübt hat“, hieß es auf Facebook und Twitter. In sozialen Netzwerken wurde eine Kampagne mit dem Slogan „Mattarella ist nicht mein Präsident“ gestartet.

Auch aus hohen politischen Kreisen wurde mit Attacken gegen Mattarella nicht gespart. „Mattarella agiert, als wäre Italien eine Präsidialrepublik, was wir jedoch nicht sind. Italien ist eine parlamentarische Republik. Das Parlament und nicht der Präsident sprechen der Regierung das Vertrauen aus“, sagte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, Spitzenpolitiker der Lega.

Rückendeckung von Industrie und Kirche

Rückendeckung erhielt Mattarella vom Unternehmerverband Confindustria. „Mattarella hat seine Arbeit gut gemacht“, kommentierte Italiens Industriellenchef Vincenzo Boccia. Der Euro-Austritt Italiens würden das Ende Italiens im Wirtschaftsbereich bedeuten. „Über so etwas darf man nicht scherzen“, kommentierte Boccia.

Italiens Bischofskonferenz CEI zeigte sich mit Mattarella solidarisch. Er sei dem Präsidenten nahe und begleite ihn mit seinem Gebet, sagte der Generalsekretär der Italienischen Bischofskonferenz (CEI), Bischof Nunzio Galantino.

Der Vizepräsident des EU-Parlaments, David Sassoli, plädierte für gründliche Ermittlungen im Zusammenhang mit den Morddrohungen gegen Mattarella. Sassoli zeigte sich angesichts des angespannten politischen Klimas besorgt. Parteien seien auf der Suche nach „Sündenböcken“, um ihr Scheitern zu verbergen, meinte er.

Di Maio: „Programm sieht Euro-Austritt nicht vor“

Der Chef der europakritischen Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi Di Maio, versicherte indess, dass sich seine Gruppierung nicht für den Austritt Italiens aus dem Euro einsetzen wolle. „Wenn unsere Regierung schon starten hätte können, hätten wir den EU-Partnern die Details unserer Wirtschaftspolitik vorstellen können – und die sieht keineswegs den EU-Austritt vor“, so Di Maio auf Facebook.

„Italien hat heute die Aussicht einer äußerst schwachen Regierung, die im Parlament nur wenige Stimmen erhalten wird und keine Idee für die Zukunft des Landes hat. Sich gegen die Demokratie zu stemmen lohnt sich nicht“, betonte Di Maio.

Das Scheitern der Regierungsbildung in Italien hat die Finanzmärkte beunruhigt. Der „Spread“, der vom italienischen Staat für Kredite zu zahlende Risikoaufschlag, stieg auf den höchsten Stand seit November 2013. „Diese Situation bezeugt, dass nicht wir und unsere Regierung, sondern die Ungewissheit in Italien das Problem ist.“

Di Maio appellierte an die Italiener, sich am Samstag in Rom an einer Protestkundgebung gegen das Scheitern der Regierungsverhandlungen für ein Kabinett aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung zu beteiligen. „Es wird eine demokratische und friedliche Demonstration sein, bei der wir zusammen sagen wollen: ‚Unsere Stimme zählt‘“, sagte Di Maio.

Sozialdemokraten rufen zu Protesten auf

Für Freitag riefen unterdessen die Sozialdemokraten, die bei der Wahl am 4. März eine schwere Niederlage einstecken mussten, zu Demonstrationen in Rom und Mailand auf. Sie wollen damit die Institutionen und den Präsidenten verteidigen. PD-Anhänger starteten eine Unterschriftensammlung, um ihre Solidarität mit dem Staatsoberhaupt auszudrücken. (TT.com, APA)