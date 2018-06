Rom – Mit der Bildung einer Regierung aus Lega und Fünf-Sterne-Bewegung geht Italiens Mitte-Rechts-Allianz in die Brüche. Das Bündnis aus Lega und der Forza Italia um Ex-Premier Silvio Berlusconi hat sich de facto aufgelöst.

Die Lega unter Salvinis Führung hat sich mit ihrem klaren rechtspopulistischen Kurs gegen die gemäßigte und europafreundliche Linie Berlusconis behauptet. Damit löst sich eine Allianz auf, die 1994 entstanden ist und mit einigen Unterbrechungen bis heute gehalten hatte. Der 81-jährige Berlusconi, der bei den Parlamentswahlen mit seiner Forza Italia auf knapp 14 Prozent der Stimmen gekommen und von der Lega überrundet wurde, wird an den politischen Rand gedrängt. Seiner Forza Italia bleibt nichts anderes übrig, als in die Opposition zu gehen.

„Eine Ära geht zu Ende. Berlusconi ist nicht mehr der unbestrittene Leader der Mitte-Rechts-Allianz, die Italiens Politik 25 Jahre lang beherrscht hat“, kommentierte die Mailänder Tageszeitung „Corriere della Sera“ (Sonntagsausgabe).

Berlusconi will Bürger für Europa mobilisieren

Müde und resigniert erschien Berlusconi in einer Videobotschaft an seine Anhänger, in der er sie am Samstag aufrief, Widerstand gegen die neue Regierung zu leisten. In der Videobotschaft erklärte Berlusconi, seine Partei könne dem neuen Kabinett nicht das Vertrauen aussprechen. Er rief zur Mobilisierung aller Bürger auf, die die neue Regierung nicht befürworten und Italiens europafreundlichen Kurs unterstützen. „Wir sind das Italien der Vernunft, der anständigen Personen mit Kompetenzen, der beste Teil des Landes“, meinte Berlusconi.

Zehn Jahre sind vergangen seitdem Berlusconis Partei bei den Parlamentswahlen 2008 allein 38 Prozent der Stimmen erobert hatte. Seitdem hat sich in Berlusconis Leben viel ereignet, der politische Niedergang des TV-Unternehmers ist unbestreitbar. Als egozentrisch und machtversessen beschreiben die Rivalen Berlusconis den langlebigsten und umstrittensten Politiker Italiens, der immer noch an einer Protagonistenrolle auf dem politischen Parkett festhalten will, obwohl er nach den Wahlen in seiner eigenen Koalition nur noch die zweite Geige spielte. Als kleinerer Partner der Lega, die mit 18 Prozent der Stimmen die Forza Italia als stärkste Gruppierung der Mitte-Rechts-Koalition überrundet hat, ist der Mailänder TV-Tycoon nicht mehr Herr im eigenen Haus.

Zerbricht Forza Italia nun komplett?

Zähneknirschend musste Berlusconi zulassen, dass die Lega Regierungsverhandlungen mit der Fünf-Sterne-Bewegung startete. Mit der Bildung der Regierung um Premier Giuseppe Conte muss sich Berlusconi jetzt mit einem Schattendasein in der Opposition begnügen. Politische Beobachter prophezeien das Ende der Forza Italia, die unter der wachsenden Konkurrenz des charismatischen Lega-Chefs Salvini schwinden könnte. Salvini punktet bei der Berlusconi-Wählerschaft mit seiner pausenlosen Kampagne gegen die illegale Einwanderung und gegen die Brüsseler „Technokraten“. Sie kommt bei der Wählerschaft besser an als die abgenutzten Slogans des Medienunternehmers.

Mit der Bildung der neuen Regierung zerschellt Berlusconis Traum von Neuwahlen im Herbst. Daran hätte der rehabilitierte Berlusconis teilnehmen wollen, um wieder einen Parlamentssitz zu erobern. Der TV-Tycoon war 2011 infolge seiner Verurteilung wegen Steuerbetrugs aus dem Senat geworfen worden. Ein Ämterverbot gegen Berlusconi wurde im Mai aufgehoben. Berlusconi hatte gehofft, als Premier-Kandidat des Mitte-Rechts-Blocks wieder in den Wahlkampf zu ziehen. Doch Salvini hat ihm mit seiner Allianz mit der Fünf-Sterne-Bewegung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die harten Bänke der Opposition bleiben Berlusconis Forza Italia jetzt nicht erspart. (APA)