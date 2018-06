Wien – Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist nächste Woche im Rahmen eines Deutschland-Besuchs zum Mittagessen beim US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, eingeladen. Das österreichische Außenministerium bestätigte auf APA-Anfrage eine entsprechende Meldung von „Spiegel Online“. Grenell hatte sich kürzlich als „Fan“ von Kurz bezeichnet, den er als „Rockstar“ titulierte.

Grenell bittet für den 13. Juni um 12.30 Uhr „in honor of his Excellency Sebastian Kurz, Chancellor of the Republic of Austria“ in seine Residenz in Berlin-Dahlem zum Mittagessen, wie es laut dem deutschen Nachrichtenmagazin auf der Einladungskarte heißt. Eingeladen seien unter anderem auch hochrangige Repräsentanten der Bundesrepublik Deutschland.

Kurz trifft in Berlin auch Merkel und Seehofer

Wie Regierungssprecher Peter Launsky-Tieffenthal in Wien heute auf APA-Anfrage bestätigte, wird Bundeskanzler Kurz aus Israel kommend am 12. Juni in Berlin Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen. Weiters werde Kurz auch mit dem deutschen Innenminister Horst Seehofer, dem Industriebeirat des Wirtschaftsrates der CDU sowie auch US-Botschafter Richard Grenell zusammenkommen. „Es gilt insbesondere in Zeiten wie diesen mit den engsten Vertrauten des US Präsidenten Kontakt zu halten, vor allem zu Fragen wie der Handelspolitik und der transatlantischen Beziehungen“, heißt es in einer der APA übermittelten Erklärung. Das Treffen von Kurz mit Grenell finde auf beiderseitigen Wunsch statt, hieß es aus dem Bundeskanzleramt.

Grenell irritierte deutsche Regierung mit Aussagen

Dass ein Botschafter in Berlin einen ausländischen Regierungschef auf diese Weise würdige, sei äußerst ungewöhnlich und entspreche nicht diplomatischen Gebräuchen, so der „Spiegel“. Der Sprecher der US-Botschaft habe den Termin gegenüber dem deutschen Nachrichtenmagazin bestätigt, allerdings darauf hingewiesen, dass das Treffen auf Initiative der österreichischen Seite stattfinde.

Grenell hatte durch ein Interview mit der rechtskonservativen US-Internetseite Breitbart scharfe Kritik in Deutschland ausgelöst. Darin betonte er, dass er andere Konservative in ganz Europa stärken wolle – was als Einmischung empfunden wurde. „Wir haben die US-Seite um Aufklärung gebeten und ob sie tatsächlich so gefallen sind, wie sie wiedergegeben werden“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin. Zuvor hatte Grenell bereits deutsche Unternehmen dazu ermahnt, keine Geschäfte mehr im Iran zu machen. (APA)