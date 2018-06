Von Manuel Meyer, APA

Madrid – Spaniens neuer sozialistischer Regierungschef Pedro Sanchez (PSOE) wird sein Kabinett voraussichtlich erst am Mittwoch vorstellen. Doch die bereits bekannt gewordenen Ministernamen und einige Punkte seines Regierungsprogramms machen deutlich, in welche Richtung es gehen soll. Es wird ein Spagat zwischen der Rückgewinnung sozialistischer Sozial- und Wirtschaftspolitik und der vorsichtigen Suche nach einem Dialog mit Kataloniens Separatisten.

Zunächst einmal ist auffällig: Viele wichtige Regierungsposten werden von Frauen besetzt. Ein klares Zeichen in Zeiten der Gleichberechtigungsdebatten zwischen Männern und Frauen. Carmen Calvo, ehemals Kulturministerin unter Jose Luis Rodriguez Zapatero (2004-2011), wird nicht nur stellvertretende Regierungschefin, sondern übernimmt auch das von Sanchez wieder eingeführte Ministerium für Gleichberechtigung.

Calvo soll mit Blick auf die Rückgewinnung sozialistischer Wähler und auf das Linksbündnis Unidos Podemos, welches Sanchez am Freitag beim erfolgreichen Misstrauensvotum gegen den bisherigen konservativen Regierungschef Mariano Rajoy (PP) unterstützte, mehrere Gesetze wie die Lohnangleichung zwischen Männern und Frauen und neue Maßnahmen gegen die häusliche Gewalt anstoßen.

Das von Rajoy 2012 abgeschaffte universelle Gesundheitssystem, das allen in Spanien lebenden Menschen, auch illegalen Immigranten, eine gesundheitliche Versorgung garantierte, soll wiedereingeführt werden. Teresa Ribera soll sich als neue Ministerin für Energie, Umwelt und Klimawandel für die Förderung erneuerbarer Energien einsetzen sowie die von den Konservativen eingeführte Steuer auf Sonnenenergie wieder abschaffen.

Das wichtige Finanzministerium wird von Maria Jesus Montero übernommen. Ihre Ernennung hat zudem einen weiteren Symbolcharakter. Wie Carmen Calvo gehört auch Montero der mächtigen andalusischen PSOE-Delegation an, die von Sanchez‘ Erzrivalin Susana Diaz geführt wird. Hiermit könnte Sanchez, der den Großteil seines neuen Kabinetts aus Vertrauten schmiedet, den parteiinternen Machtkampf zumindest abflauen lassen wollen.

Das Ministerium für Öffentliche Verwaltung wird Meritxell Batet übernehmen. Auch ihre Ernennung hat großen Symbolcharakter. Sie gehört nicht nur zu Sanchez engsten Vertrauten, sondern ist auch Katalanin und übernimmt nun die Territorialpolitik der Zentralregierung und damit die Verhandlungen mit den in Katalonien regierenden Separatisten. Sanchez kündigte bereits an, im Gegensatz zu Rajoy den Dialog mit der Regionalregierung von Quim Torra suchen zu wollen. Zwar spricht sich auch der 46-jährige Sozialist klar gegen die Spaltung Spaniens aus, sieht aber durch eine Verfassungsreform Möglichkeiten, den katalanischen Separatisten entgegen zu kommen, ohne die Einheit Spaniens aufs Spiel zu setzen.

Mit der Ernennung des ehemaligen EU-Parlamentspräsidenten Josep Borrell zum neuen Außenminister will Sanchez Europa und vielen Spaniern sehr wahrscheinlich signalisieren, er werde die rote Linie bei den Verhandlungen mit den Separatisten nicht überschreiten. Borrell, selber Katalane, gehörte während der Unabhängigkeitsbestrebungen im vergangenen Jahr zu den heftigsten Kritikern der Separatisten. Andererseits ist die Ernennung Borrells auch ein klares Signal an die EU-Partner, dass die sozialistische Minderheitsregierung die europäischen Verpflichtungen Spaniens erfüllen wird.

Die bisherige PSOE-Parlamentssprecherin und Sanchez-Vertraute Margarita Robles könnte laut Medienberichten Spaniens neue Innenministerin werden. Zu ihren ersten Aufgaben dürfte gehören, das von Sanchez häufig kritisierte „Maulkorb“-Gesetz der konservativen Vorgängerregierung abzuschaffen, mit dem Rajoy im Zuge der „Empörten“-Proteste das Demonstrationsrecht vehement einschränkte. Auch die von Rajoy verschärften Ausländer- und Abschiebungsgesetze sollen wieder rückgängig gemacht werden.

Im Wirtschaftsbereich plant Sanchez laut Medienberichten vom Dienstag anscheinend einen stärkeren Dialog mit den Gewerkschaften über Lohnerhöhung. Zudem sollen die Arbeitslosensätze angehoben werden. Dennoch erklärte er sich bereit, das erst vergangene Woche verabschiedete Budget der Konservativen größtenteils beizubehalten.

Sanchez hatte seinen konservativen Vorgänger Mariano Rajoy erst am Freitag mit einem Misstrauensvotum im Parlament zu Fall gebracht und wurde daraufhin am Samstag von König Felipe VI. als neuer Regierungschef vereidigt. Grund für den Misstrauensantrag war die Verurteilung von Rajoys Volkspartei wegen illegaler Bereicherung im Korruptionsfall „Gürtel“. Somit dürfte Sanchez auch zahlreiche Anti-Korruptions-Gesetze anstoßen.

Sanchez, der einer Minderheitsregierung mit nur 85 von 350 Parlamentariern vorsteht, will versuchen, bis zum regulären Ende der aktuellen Legislaturperiode 2020 zu regieren. Seine Regierung ist aber von den linkspopulistischen Podemos, verschiedenen Regionalparteien sowie von den baskischen Nationalisten und den katalanischen Separatisten abhängig, dessen Forderungen an die neue Regierung so hoch ausfallen könnten, dass politische Beobachter eventuell noch in diesem Jahr von Neuwahlen ausgehen.