Deutschland

Unbekannter stahl AfD-Chef Gauland beim Baden die Kleidung

Der AfD-Politiker ist in seiner eigenen Nachbarschaft bestohlen worden. Als er in einem See schwimmen war, entwendete ein Dieb Gaulands Klamotten und den Haustürschlüssel. Er will den Satz „Für Nazis ist hier kein Badeplatz!“ gehört haben.