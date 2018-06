Von Cornelia Ritzer

Brüssel – In knapp dreieinhalb Wochen, am 1. Juli, übernimmt Österreich den Vorsitz im Rat der Europäischen Union. Zur „Feinabstimmung mit der EU-Kommission“ – so das offizielle Wording – reiste gestern die gesamte Regierungsmannschaft nach Brüssel. „Wir sind heute sehr gerne früh aufgestanden“, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach der flugbedingt verspäteten Ankunft in der Ständigen Vertretung Österreichs in Brüssel zu den Mitarbeitern der diplomatischen Mission. Den „Basisvertretern vor Ort“ (FPÖ-Vizekanzler Heinz-Christian Strache) wurde für die Arbeit bei der Vorbereitung der Ratspräsidentschaft gedankt, und gleichzeitig wurden sie von Kurz auf „ein arbeitsreiches halbes Jahr“ eingestimmt. Der frühere ÖVP-Minister Andrä Rupprechter ist als Mitarbeiter des Generalsekretariats des Rates der „Sonderberater“ der Bundesregierung.

Die Ministerriege reiste nicht nur schon um 7 Uhr Früh zum informellen Ministerratstreffen samt Treffen mit dem Kommissions-Präsidenten, sie reiste auch zum Großteil in der Economy Class. Der Verzicht auf die teurere Business Class ist bereits zu einem Markenzeichen von Kurz geworden, und passenderweise konnte mit der Economy-Reise eine Kritik von SPÖ-Chef Christian Kern abgeschmettert werden. Der Oppositionspolitiker kritisierte die „unnötige und teure Klassenfahrt des Ministerrats nach Brüssel“. Der Konter von Vizekanzler Strache: Als „Kurzzeitkanzler“ sei Kern mit dem Privatjet alleine durch Europa geflogen und habe mehr Kosten verursacht als diese Reise. Zudem wiederholte der Oppositionschef den Vorwurf an die Bundesregierung, statt 43 Millionen Euro 120 Millionen für den EU-Vorsitz budgetiert zu haben. Die SPÖ hat Anfragen zu den Kosten für die Ratspräsidentschaft gestellt und kommt so auf diese Zahl.

Ein Thema, das in Brüssel ebenfalls für Misstöne bei der ansonsten harmonischen Brüssel-Fahrt sorgte, war die EU-Personenfreizügigkeit, die von Strache kürzlich bei einer Diskussionsveranstaltung in Frage gestellt wurde. Der FPÖ-Vizekanzler sieht sich bekanntlich falsch interpretiert, es gebe nämlich „keine Diskussions- und Denkverbote“, und er habe lediglich festgestellt, dass „nicht alles positive Auswirkungen“ habe. So führe die Personenfreizügigkeit zu einer Abwanderung von Ärzten und Pflegern aus Osteuropa. Von Kanzler Kurz gab es zur Aussage seines Vize nur ein knappes Statement. Es gebe bei der Personenfreizügigkeit „nicht viel zu ergänzen“ – und im Zweifelsfall reiche immer ein Blick ins Arbeitsprogramm der Regierung, sagte er zu den mitgereisten Journalisten.

In Brüssel wurden der Kommission und seinem Präsidenten Jean-Claude Juncker vor allem Details des Vorsitzprogramms präsentiert. Migration und der verstärkte Schutz der Außengrenzen stehen ganz oben auf der Prioritätenliste der ÖVP-FPÖ-Regierung. Kurz will sich beim EU-Vorsitz auf das fokussieren, wo eine Zusammenarbeit möglich sei, betonte er. Man werde ein „Brückenbauer“ Europas sein, denn: „Das Flüchtlingsthema hat für zu viel Gräben und Spaltung gesorgt.“ Österreich schwebe eine personelle und finanzielle Stärkung von Frontex vor, dies müsse auch zügiger als derzeit vorgesehen gehen. Und Frontex müsse das politische Mandat haben, aufgegriffene Flüchtlinge ins Herkunftsland zurückzubringen. Auch brauche es eine EU-Migrationspolitik ohne Flüchtlingsverteilung. Viele hätten sich eine Einigung auf eine Quotenverteilung erwartet, „ich gehe nicht davon aus, dass es eine Lösung geben wird“, sagte er. Strache ergänzte, dass man Aufnahmezentren außerhalb der EU brauche. Das sei eine nationale Initiative, korrigierte Kurz später. Ansonsten herrschte ungetrübte Einigkeit.