Rom/Valencia – Bis zu vier Meter hohe Wellen machen Flüchtlingen und Helfern auf dem Rettungsschiff „Aquarius“ zu Schaffen. Die Route des Schiffs auf dem Weg ins spanische Valencia wurde am Donnerstag wegen schlechter Wetterbedingungen geändert, teilte SOS Mediterranee auf Twitter mit.

Weil es auf dem Außendeck zu gefährlich worden sei, hätten sich alle Männer, die zuvor dort ausharrten, in der Nacht ins Innere des Schiffs begeben müssen. Viele litten an Seekrankheit. Am Donnerstag befand sich das Schiff im Osten von Sardinien.

Italien verwehrte Einfahrt, Spanien sprang ein

Italien hatte der „Aquarius“ nach Rettungseinsätzen am Wochenende die Einfahrt in einen Hafen verwehrt und das Boot mit mehr als 600 Migranten an Bord zwei Tage lang blockiert. Das Schiff kreuzt seit 2016 regelmäßig im südlichen Mittelmeer und rettet Asylsuchende von seeuntüchtigen Booten. 106 Gerettete befinden sich weiterhin an Bord der „Aquarius“, die übrigen waren an zwei andere Schiffe der italienischen Küstenwache abgegeben worden, die ebenfalls Valencia ansteuern und den Hafen laut Plan am Samstag erreichen sollten.

Was mit den 40 Überlebenden eines Flüchtlingsunglücks an Bord des US-Marineschiffs „Trenton“ geschieht, war am Donnerstag weiter unklar. Die Position des Schiffs am Donnerstagfrüh in unmittelbarer Nähe der sizilianischen Hafenstadt Augusta könnte aber darauf hinweisen, dass sie in Italien an Land gehen könnten. Die deutsche Hilfsorganisation Sea-Watch hatte sich geweigert, die Leute an Bord zu nehmen, weil ihnen ebenfalls die Absage Italiens droht.

Spanien will Klingen an Grenzzäunen abbauen

Nach der Ankündigung die „Aquarius“ aufzunehmen setzt die neue Regierung Spaniens in der Migrationspolitik indes weitere Zeichen. Man wolle die umstrittenen messerscharfen Klingen an den Grenzzäunen der Afrika-Exklaven Ceuta und Melilla entfernen, erklärte Innenminister Fernando Grande-Marlaska am Donnerstag in einem Radiointerview.

„Ich werde alles tun, damit die Klingen entfernt werden“, sagte Grande-Marlaska. Dies sei eine der wichtigsten Prioritäten seines Ministeriums, betonte der Minister der seit Anfang Juni amtierenden sozialistischen Regierung von Ministerpräsident Pedro Sanchez. Er werde außerdem Sachverständigen-Berichte anfordern, um „weitere Maßnahmen“ zu treffen. Bei der Unterbindung illegaler Einwanderung dürfe man „nicht dieses Niveau“ erreichen. „Wenn wir von Solidarität, von der Achtung der Menschenwürde reden, müssen wir bei der Kontrolle der Migrationsströme auch mit den Behörden der Herkunftsländer zusammenarbeiten und helfen“, sagte er.

Die kilometerlangen Grenzzäune zwischen dem Territorium Marokkos und den Städten Ceuta und Melilla waren 2005 erstmals mit den Klingen versehen worden. Zwei Jahre später wurden sie wegen zunehmender Kritik aber wieder entfernt. Im Jahr 2013 ließ die nun abgewählte konservative Regierung von Mariano Rajoy an den Grenzen der Exklaven wieder NATO-Draht mit Klingen anbringen.

Flüchtlinge, die über die sechs Meter hohen Zäune zu klettern versuchen, ziehen sich immer wieder tiefe Wunden zu. Nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen und Ärzten sind einige sogar an ihren Wunden verblutet. Trotzdem reißt der Strom der vorwiegend afrikanischen Flüchtlinge kaum ab. (TT.com/APA/dpa)