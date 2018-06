Berlin/München/Brüssel – Die SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles hat sich im deutschen Asylstreit innerhalb der CDU/CSU in Deutschland hinter Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gestellt. Nahles übte am Freitag in Berlin scharfe Kritik an der CSU, die gegen den erklärten Willen Merkels künftig verstärkt Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückweisen will.

In der Flüchtlingspolitik könne nur mit Europa eine vernünftige Lösung gefunden werden, betonte Nahles. „Schlechterdings ist eine Lösung im Alleingang nicht denkbar und sinnvoll.“ Das sieht Merkel genauso. Die Kanzlerin will in den kommenden beiden Wochen eine Lösung auf europäischer Ebene suchen. Die CSU dringt bis Montag auf eine Entscheidung, andernfalls droht Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) mit einem Alleingang.

Nahles forderte die Union auf, wieder zu einer Politik der Verantwortung und Vernunft zurückzukehren. CDU und CSU sollten das Wochenende nutzen, um sich in der Flüchtlingspolitik wieder auf eine sachliche Ebene zu begeben, verlangte sie.

Satire-Tweet verkündet Bruch der Union

Indes sorgte am Freitag ein Tweet kurzzeitig für mediales Aufsehen. In dem Tweet unter dem Account „HR Tagesgeschehen“ hieß es, Innenminister Horst Seehofer kündige das Bündnis mit der CDU auf. Mehrere deutsche Medien und auch Nachrichtenagenturen, unter anderem die Bild-Zeitung, übernahmen die Nachricht und verbreiteten sie weiter.

Der Vizechef der CSU-Landesgruppe im Bundestag Hans Michelbach wies die Meldung zurück. Zum Inhalt sagte Michelbach: „Das kann er (Seehofer, Anm.) gar nicht“. Dazu würde es eines Vorstandsbeschlusses bedürfen.

Ein Sprecher des Hessischen Rundfunks (HR) sagte Reuters, der Account gehöre nicht zum HR. Einem Tweet von Spiegel Online zufolge kommt der betreffende Account aus der Redaktion der Satire-Zeitschrift Titanic.

EU-Kommission verweist auf Gesetze

Die EU-Kommission wollte am Freitag neuerlich nicht den Asylstreit in Deutschland kommentieren. Auf die Frage, wie es rechtlich aussieht, wenn ein Land einen Asylbewerber abweist, der schon zuvor in einem anderen Mitgliedsstaat Asyl beantragt hat, verwies ein Sprecher lediglich auf das EU-Recht. Ob er die Frage der Abweisung als illegal ansieht, wollte der Sprecher nicht beantworten.

Es müssten die Dublin-Regeln angewendet werden, zitierte er Artikel 13 des Vertrags. Auf mehrmaliges Nachfragen von Journalisten blieb der Kommissionssprecher bei seiner Aussage, dass er sich nicht politisch in die deutsche Debatte einmische. Alles andere stehe in den EU-Gesetzen.

Ob diese Gesetze sagen, dass der Vorschlag des deutschen Innenministers Horst Seehofer, Flüchtlinge, die schon zuvor in einem anderen EU-Land um Asyl angesucht haben, nicht nach Deutschland einreisen zu lassen, illegal sei oder nicht, darüber sollten die Journalisten selbst ihre Interpretation machen. Das verbale Gezerre führte u.a. zum Vorhalt seitens eines Pressevertreters, warum der Kommissionssprecher nicht eine einfache Frage konkret mit Ja oder Nein beantworten könne. Der Sprecher der Kommission sei doch nicht der Sprecher Deutschlands, war noch der sanfteste Vorhalt.

Der Kommissionssprecher wiederholte lediglich, dass es an den Journalisten liege, frei zu interpretieren. Auch dass die Kommission als Hüterin der Verträge Auskunft über selbige geben sollte, brachte den Journalisten keinen Erfolg. Grundsätzlich meinte der Sprecher, er wolle „nicht in den Markt des Kommentierens von Kommentaren eintreten“. Wesentlich sei, dass am EU-Gipfel eine europäische Einigung erzielt werde. Er wolle im Pressesaal aber „kein juristisches Seminar“ veranstalten. (TT.com/APA/dpa)