Von Christian Jentsch

Wien, Tirana – Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat viel vor. Oberste Priorität hat dabei die Flüchtlingspolitik, die europaweit umgekrempelt werden soll. Es geht in erster Linie um das Dichtmachen der EU-Außengrenze. Ein Ziel, das vor allem während der am 1. Juli beginnenden EU-Ratspräsidentschaft Österreichs vorangetrieben werden soll. Das machte Kurz auch beim Treffen mit Deutschlands Innenminister Horst Seehofer (CSU) in Berlin klar und sprach von einer „Achse der Willigen“. Für einen besseren Außengrenzschutz forderte Kurz in Berlin auch eine bessere Ausstattung und vor allem ein stärkeres Mandat für die EU-Grenzschutzagentur Frontex. Sie soll künftig wohl auch bei Abschiebungen behilflich sein.

Neben dem Schutz der EU-Außengrenze will die Regierung in Wien auch Abschiebelager für abgewiesene Asylwerber in Drittstaaten außerhalb der EU errichten. Und kann auf die Unterstützung von EU-Ländern wie Dänemark zählen. Österreich hat dabei ein Auge auf die Westbalkanstaaten Albanien, Serbien und den Kosovo geworfen. Es werden bereits konkrete Verhandlungen mit den Ländern geführt, heißt es aus Regierungskreisen gegenüber der Tiroler Tageszeitung. Es geht um Flüchtlinge, deren Asylantrag in Österreich abgelehnt wurde.

Albanien, mit dem Österreich Gespräche über die Errichtung eines Abschiebelagers führt, hofft unterdessen auf grünes Licht für die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der EU. Beim EU-Gipfel Ende Juni soll darüber entschieden werden. Für den albanischen Premier Edi Rama­ geht es dabei um die Zukunft des Landes. „Europa ist unser Traum, unsere einzige Perspektive“, erklärte er gegenüber österreichischen Journalisten in Tirana, die auf Einladung des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa (IDM) nach Albanien gereist sind. Und er warnte vor den Folgen, sollte Albanien trotz Empfehlung der EU-Kommission abgewiesen werden: „Die Verhandlungen mit der EU sind entscheidend für den Modernisierungsprozess des Landes. Gibt es kein grünes Licht, wird die Enttäuschung über Europa wachsen.“ Auch der Bürgermeister von Tirana, Erion Velija, fürchtet Konsequenzen: „Wenn Europa uns die Tür nicht öffnet, entsteht neuer Populismus gegen Europa.“ Schließlich ringen auch die Türkei, China und Russland um Einfluss am Westbalkan.

Zuletzt sprach Österreich von einer neuen Balkan-Fluchtroute über Albanien in Richtung Nordeuropa. Premier Rama berichtete von 2400 Flüchtlingen, die seit Jahresbeginn von Griechenland über die gebirgige Grenze nach Albanien gelangt seien. Kanzler Kurz versprach Albanien Hilfe beim Grenzschutz und Unterstützung auf dem Weg nach Europa. In Sachen Abschiebelager wird man sich in Tirana wohl kooperativ zeigen.